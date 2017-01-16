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WinScan2PDF для Windows

WinScan2PDF 3.25

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Описание WinScan2PDF 3.25Описание   Скачать WinScan2PDF 3.25СКАЧАТЬ (38 Кб) Скриншоты WinScan2PDF 3.25Скриншоты (1)   Статистика WinScan2PDF 3.25Статистика   Отзывы о WinScan2PDF 3.25Отзывы (13)  
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4.50 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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WinScan2PDF - небольшая портативная (не требующая инсталляции) программа для сканирования различных документов с помощью любого установленного сканера, и дальнейшего их сохранения на ПК в формате PDF.

Скриншоты WinScan2PDF:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)56 / 51 700
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - Конверторы - Распознавание

Отзывы о программе WinScan2PDF

Анна про WinScan2PDF 3.15 [23-06-2016]

Что-то не видит сканер. Canon
| 3 | Ответить

LM про WinScan2PDF 3.11 [23-02-2016]

Работает, но складывает изображения в PDF в несжатом виде, даже если они отсканированы в монохроме. С помощью связки Irfan+PDFXCView результирующий файл занимает 120 килобайт, а с помощью этой - 1 Мб на тех же настройках сканера.
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Алексей про WinScan2PDF 3.09 [22-01-2016]

Отличная программа! Прекрасно все работает. HP3055, HP2727
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Виталий про WinScan2PDF 2.77 [15-12-2014]

На Win7 64x работает как надо, без проблем. Сканер HP 2320
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Людмила про WinScan2PDF 2.77 [02-12-2014]

а у меня вот проблема, не печатает с податчика бумаги, как это исправить? пишет что свойства не правильно выставлены, на 8 винде
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