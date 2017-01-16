Работает, но складывает изображения в PDF в несжатом виде, даже если они отсканированы в монохроме. С помощью связки Irfan+PDFXCView результирующий файл занимает 120 килобайт, а с помощью этой - 1 Мб на тех же настройках сканера. | | Ответить
Алексей про WinScan2PDF 3.09 [22-01-2016]
Отличная программа! Прекрасно все работает. HP3055, HP2727 | | Ответить
Виталий про WinScan2PDF 2.77 [15-12-2014]
На Win7 64x работает как надо, без проблем. Сканер HP 2320 | | Ответить
Людмила про WinScan2PDF 2.77 [02-12-2014]
а у меня вот проблема, не печатает с податчика бумаги, как это исправить? пишет что свойства не правильно выставлены, на 8 винде | 3 | Ответить