WinScan2PDF - небольшая портативная (не требующая инсталляции) программа для сканирования различных документов с помощью любого установленного сканера, и дальнейшего их сохранения на ПК в формате PDF.

Отзывы о программе WinScan2PDF Анна Что-то не видит сканер. Canon

| 3 | Ответить LM Работает, но складывает изображения в PDF в несжатом виде, даже если они отсканированы в монохроме. С помощью связки Irfan+PDFXCView результирующий файл занимает 120 килобайт, а с помощью этой - 1 Мб на тех же настройках сканера.

| | Ответить Алексей Отличная программа! Прекрасно все работает. HP3055, HP2727

| | Ответить Виталий На Win7 64x работает как надо, без проблем. Сканер HP 2320

| | Ответить Людмила а у меня вот проблема, не печатает с податчика бумаги, как это исправить? пишет что свойства не правильно выставлены, на 8 винде

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