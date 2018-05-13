ProcessKO для Windows

ProcessKO 4.31

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Описание ProcessKO 4.31Описание   Скачать ProcessKO 4.31СКАЧАТЬ (103 Кб) Скриншоты ProcessKO 4.31Скриншоты (1)   Статистика ProcessKO 4.31Статистика   Отзывы о ProcessKO 4.31Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 6
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ProcessKO - небольшая портативная (не требующая инсталляции) программа, с помощью которой можно легко и быстро завершить/перезагрузить любой зависший процесс или приложение.

Что нового в ProcessKO 4.31?
  • Исправлены ошибки
  • Обновлены переводы
Скриншоты ProcessKO:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 004
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе ProcessKO

(ерж про ProcessKO 2.81 [22-02-2013]

Пока вполне хватат штатного "диспетчера задач".
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