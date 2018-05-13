Punto Switcher 4.4.2.334
Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той раскладке. Бывает, что вместо "скачать" пишем "crfxfnm" или "Цштвщцы"
Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.409 beta
Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем громкости с помощью мыши. Управление осуществляется путем вращения колеса мыши
Process Monitor 3.50
Process Monitor - инструмент отслеживания для Windows. В режиме реального времени отображает активность файловой системы, реестра, а также процессов и потоков
CPU-Control 2.1
CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер процессора различными процессами в многоядерных системах (включая и
StartIsBack++ 2.6.2
StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7
Kingo Android Root 1.5.6.3234
Kingo Android Root - удобный инструмент для получения Root-прав (прав Администратора) на устройствах под управлением ОС Android