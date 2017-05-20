7 Taskbar Tweaker для Windows

7 Taskbar Tweaker 5.3

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Описание 7 Taskbar Tweaker 5.3Описание   Скачать 7 Taskbar Tweaker 5.3СКАЧАТЬ (1,25 Мб) Скриншоты 7 Taskbar Tweaker 5.3Скриншоты (2)   Статистика 7 Taskbar Tweaker 5.3Статистика   Отзывы о 7 Taskbar Tweaker 5.3Отзывы (2)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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7 Taskbar Tweaker - небольшая бесплатная утилита, представляющая собой мощный твикер для панели задач рабочего стола, с помощью которого можно легко настроить множество параметров отображения отдельных её элементов, их группировки, комбинирования и поведения в различных ситуациях.

С помощью программы можно менять реакцию Панели задач на различные действия мыши, к примеру правым кликом вызывать не контекстное меню, а Jump List, нажатием на среднею кнопку имитировать комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Del, отобразить Рабочий стол или запустить диспетчер устройств и т.д.

Кроме этого можно убрать предварительный просмотр при наведении курсора на иконку, уменьшить зазор между закрепленными приложениями и многое другое.

Основные возможности 7 Taskbar Tweaker:

  • Настройка реакции Панели задач на различные действия мыши (правый клик, наведение курсора, прокрутка колеса, нажатие средней клавишы и пр.).
  • Настройка параметров отображения отдельных элементов Панели задач.
  • Группировка и комбинирование элементов Панели задач.
  • Возможность отключить предпросмотр открытых окон в Панели задач.
  • Возможность скрыть кнопку Пуск.
  • Возможность регулировки громкости и многое другое.
Что нового в 7 Taskbar Tweaker 5.3?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены различные ошибки
Скриншоты 7 Taskbar Tweaker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)16 / 6 287
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Настройка, оптимизация - Расширения
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Отзывы о программе 7 Taskbar Tweaker

Иван про 7 Taskbar Tweaker 5.1 [25-03-2016]

Их всех функций программы использую только расцепление одинаковых значков на панели задач. Так как иногда нужно поменять местами несколько открытых документов Word.
Но программа иногда зависает, подскажите может есть какая-то другая программа с этой функцией.
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Сергей про 7 Taskbar Tweaker 5.0 [16-11-2015]

Полезная программа!!! Интерфейс - многоязычный, русский есть!
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