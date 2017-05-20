7 Taskbar Tweaker - небольшая бесплатная утилита, представляющая собой мощный твикер для панели задач рабочего стола, с помощью которого можно легко настроить множество параметров отображения отдельных её элементов, их группировки, комбинирования и поведения в различных ситуациях.

С помощью программы можно менять реакцию Панели задач на различные действия мыши, к примеру правым кликом вызывать не контекстное меню, а Jump List, нажатием на среднею кнопку имитировать комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Del, отобразить Рабочий стол или запустить диспетчер устройств и т.д.

Кроме этого можно убрать предварительный просмотр при наведении курсора на иконку, уменьшить зазор между закрепленными приложениями и многое другое.

Основные возможности 7 Taskbar Tweaker: