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GeForce Experience 3.18.0.102
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3.85 из 5, всего оценок - 52
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- Рейтинг программы - 3.85 из 5
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GeForce Experience - приложение от компании NVIDIA, которое несомненно заинтересует заядлых геймеров. Программа предназначена не только для автоматического обновления драйверов для видеокарт, но и позволяет определять, и тут же устанавливать, оптимальные настройки графики для игр (на данный момент поддерживается около 50 популярных игр, включая World Of Tanks, Battlefield 3, Assassin's Creed 3, Crysis 2, Call of Duty: Black Ops 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Diablo III, Need for Speed и др.).
Присутствует встроенная интерактивная программа анализа со скриншотами, которая поможет больше узнать о каждой графической настройке и ее возможностях. Таким образом GeForce Experience позволяет пользователю обеспечить максимально возможное качество игровой графики на конкретной конфигурации ПК или ноутбука (приложение работает на десктопах и ноутбуках с видеокартами NVIDIA GeForce 400, 500, 600-ой серий и выше (архитектуры Fermi и Kepler)).
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Отзывы о программе GeForce Experience
Хейтер про GeForce Experience 3.6.0.74 [09-06-2017]
У программы плохая поддержка, или дело в обратной связи? Разработчики в курсе критических багов, зависаний? После перезагрузки устройства во время чистой установки драйвера программа перестала отвечать. Провел все необходимые процедуры очистки, процесс попросту не желает запускаться, как и анинсталлер, что не удевительно. Программа "ожила" только после попытки поставить ту же версию с офф сайта. Руки так и чешутся снести к херам от греха подальше.
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ЗаМир про GeForce Experience 3.1.0.48 [26-10-2016]
Была нормлаьная програма, но всё испортила регистрация, я не хочу ни с кем делится и ничего публиковать, но нет без регистрации уже не запустить....
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alykhov11 про GeForce Experience 2.11.4.0 [08-07-2016]
довольно хорошая программа , долго не мог найти драйвера для своей видеокарты , эта штука мне очень помогла , советую !!!
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Fredy07 про GeForce Experience 2.5.15.46 [11-12-2015]
Не знаю, у кого из за нее тормозит, попробуйте почистить свой комп от пыли, поменять термопасту и поудалять кучу ненужных программ из системы, ну и в автозагрузке поковырять:))
А программа ооочень годная, однозначно маст хэв у кого видюхи geforce. Я сам только в танчики играю, но эта официальная прога открыла мне глаза с другой стороны на графические настройки в wot, у меня теперь не только графа со всеми красивостями но и фпс не проседает ниже 67 и это в ооочень редких случаях, когда одновременно взрываются бк, кидают артаводы и все вокруг взрывается:)) (74-96 фпс 99%времени).
Прога зе бест, по сравнению с АМД-шной Каталист центр, или как там она..;)
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Серёга про GeForce Experience 2.5.15.46 [09-11-2015]
Изначально всё было хорошо,но с последним обновлением стал тупить комп,отразилось это в игре мир танков,и окна стали открываться и закрываться рывками,удалил её нахер и всё ровно!
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