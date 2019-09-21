CCleaner Portable для Windows

CCleaner Portable 5.61.7392

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание CCleaner Portable 5.61.7392Описание   Скачать CCleaner Portable 5.61.7392СКАЧАТЬ (18,84 Мб) Скриншоты CCleaner Portable 5.61.7392Скриншоты (4)   Статистика CCleaner Portable 5.61.7392Статистика   Отзывы о CCleaner Portable 5.61.7392Отзывы (14)  
Оцените программу!
4.44 из 5, всего оценок - 212
  • Рейтинг программы - 4.44 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора. Записав CCleaner Portable на любой съемный диск или флешку, Вы сможете удалить временные и неиспользуемые файлы на любом компьютере, а также почистить реестр Windows.

Не требует установки, не сохраняет свои настройки в реестре и не изменяет настройки обычного CCleaner.

Что нового в CCleaner Portable 5.61.7392?
  • Добавлена очистка истории буфера обмена Windows 10
  • Улучшенные переводы для: арабского, китайского (упрощенный), китайского (традиционный), датского, финского, венгерского, корейского, норвежского, словацкого, шведского и турецкого языков
  • Улучшения стабильности
CCleaner Portable
CCleaner Portable
CCleaner Portable
CCleaner Portable
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)56 / 316 982
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска - Настройка, оптимизация - Реестр, Автозагрузка
ТОП-сегодня раздела "Очистка диска"
 

CCleaner 5.60.7307

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря

Revo Uninstaller 2.1.0

Revo Uninstaller - бесплатное приложение для корректной деинсталляции программ из операционной системы. Кроме этого помогает пользователю очистить систему от

Vit Registry Fix 9.5.9 Free

Vit Registry Fix - полезный инструмент для очистки системного реестра от ошибок и устаревших данных, который обладает мощным автоматическим средством сканирования и

HDD Low Level Format Tool 4.40

Бесплатная программа для низкоуровневого форматирования накопителей различных производителей (с интерфейсами S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, USB, Firewire) и Flash

CCleaner Portable 5.60.7307

CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора

WizTree 3.29

WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске

скачать Adguard

Отзывы о программе CCleaner Portable

олег про CCleaner Portable 5.47.6716 / 5.48.6834 [26-10-2018]

В 64, нет русского языка
| 2 | Ответить

Lаn46 про CCleaner Portable 5.29.6033 [28-04-2017]

Для информации: «CCleaner Free Portable» начиная с v5.27.5976 и т.д. на Windows XP (32-bit) НЕ РАБОТАЕТ!

24 февраля 2017 писал об этом в их Support – ответили, что они в курсе и связывают сие с проблемой на системах XP, которые имеют процессоры AMD. Добавили, что вопрос решат с выходом СCleaner v5.28, но "паровоз и ныне там": и v5.28, и v5.29 сразу вылетают из «Диспетчера задач» при запуске оных на XP.

Последняя рабочая версия на XP – «CCleaner Free v5.26.5937 Portable», хотя по мне для "хрюшки" зе бест – последняя из 4-ки: «CCleaner Free v4.19.4867 Portable». ИМХО функции и скорость работы те же (даже если расширять "winapp2.ini"), зато оформление не блёклое, как на 5-ке, а чёткое и компактное. Если у вас XP – сравните сами запуск-скорость.

P.S. разговор шёл о "хрюшке", если у вас Win10 – однозначно последний «CC Portable».
2 | | Ответить

Дмитрий про CCleaner Portable 5.17.5590 [03-05-2016]

Пока всего не знаю но кэш DNS засерается и интернет кэш почистил прогой сжал базы данных и всё пока так интернет стал немного быстрей страницы грузить до этого тупил жутко с пятого раза только загружал или больше спасибо что есть такие вот порталы а то покупать каждый раз прогу денег много надо мешок и не выгодно это с точки зрения личной экономики!:)
1 | | Ответить

Виталий про CCleaner Portable 5.14.5493 [28-01-2016]

Скачал с офф.сайта. Касперский показал что там сидит троян.Удалил.
5 | 7 | Ответить

Светлана про CCleaner Portable 5.12.5431 [17-12-2015]

Программа отличная. если брать на офсайте,то при установке выбираете какой вам надо язык и вуаля..есть русский и много других :-)
Одно удручает - последнее время программа не всегда может очистить кэш у Google Chrome :-( ( он не даёт этого делать )
10 | | Ответить

Читать все отзывы (14) / Добавить отзыв
 