CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора. Записав CCleaner Portable на любой съемный диск или флешку, Вы сможете удалить временные и неиспользуемые файлы на любом компьютере, а также почистить реестр Windows.

Отзывы о программе CCleaner Portable олег В 64, нет русского языка

| 2 | Ответить Lаn46 Для информации: «CCleaner Free Portable» начиная с v5.27.5976 и т.д. на Windows XP (32-bit) НЕ РАБОТАЕТ!



24 февраля 2017 писал об этом в их Support – ответили, что они в курсе и связывают сие с проблемой на системах XP, которые имеют процессоры AMD. Добавили, что вопрос решат с выходом СCleaner v5.28, но "паровоз и ныне там": и v5.28, и v5.29 сразу вылетают из «Диспетчера задач» при запуске оных на XP.



Последняя рабочая версия на XP – «CCleaner Free v5.26.5937 Portable», хотя по мне для "хрюшки" зе бест – последняя из 4-ки: «CCleaner Free v4.19.4867 Portable». ИМХО функции и скорость работы те же (даже если расширять "winapp2.ini"), зато оформление не блёклое, как на 5-ке, а чёткое и компактное. Если у вас XP – сравните сами запуск-скорость.



P.S. разговор шёл о "хрюшке", если у вас Win10 – однозначно последний «CC Portable».

2 | | Ответить Дмитрий Пока всего не знаю но кэш DNS засерается и интернет кэш почистил прогой сжал базы данных и всё пока так интернет стал немного быстрей страницы грузить до этого тупил жутко с пятого раза только загружал или больше спасибо что есть такие вот порталы а то покупать каждый раз прогу денег много надо мешок и не выгодно это с точки зрения личной экономики!:)

1 | | Ответить Виталий Скачал с офф.сайта. Касперский показал что там сидит троян.Удалил.

5 | 7 | Ответить Светлана Программа отличная. если брать на офсайте,то при установке выбираете какой вам надо язык и вуаля..есть русский и много других :-)

Одно удручает - последнее время программа не всегда может очистить кэш у Google Chrome :-( ( он не даёт этого делать )

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