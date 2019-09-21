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CCleaner Portable 5.61.7392
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4.44 из 5, всего оценок - 212
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- Рейтинг программы - 4.44 из 5
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CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора. Записав CCleaner Portable на любой съемный диск или флешку, Вы сможете удалить временные и неиспользуемые файлы на любом компьютере, а также почистить реестр Windows.
Не требует установки, не сохраняет свои настройки в реестре и не изменяет настройки обычного CCleaner.
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|Что нового в CCleaner Portable 5.61.7392?
- Добавлена очистка истории буфера обмена Windows 10
- Улучшенные переводы для: арабского, китайского (упрощенный), китайского (традиционный), датского, финского, венгерского, корейского, норвежского, словацкого, шведского и турецкого языков
- Улучшения стабильности
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Отзывы о программе CCleaner Portable
олег про CCleaner Portable 5.47.6716 / 5.48.6834 [26-10-2018]
В 64, нет русского языка
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Lаn46 про CCleaner Portable 5.29.6033 [28-04-2017]
Для информации: «CCleaner Free Portable» начиная с v5.27.5976 и т.д. на Windows XP (32-bit) НЕ РАБОТАЕТ!
24 февраля 2017 писал об этом в их Support – ответили, что они в курсе и связывают сие с проблемой на системах XP, которые имеют процессоры AMD. Добавили, что вопрос решат с выходом СCleaner v5.28, но "паровоз и ныне там": и v5.28, и v5.29 сразу вылетают из «Диспетчера задач» при запуске оных на XP.
Последняя рабочая версия на XP – «CCleaner Free v5.26.5937 Portable», хотя по мне для "хрюшки" зе бест – последняя из 4-ки: «CCleaner Free v4.19.4867 Portable». ИМХО функции и скорость работы те же (даже если расширять "winapp2.ini"), зато оформление не блёклое, как на 5-ке, а чёткое и компактное. Если у вас XP – сравните сами запуск-скорость.
P.S. разговор шёл о "хрюшке", если у вас Win10 – однозначно последний «CC Portable».
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Дмитрий про CCleaner Portable 5.17.5590 [03-05-2016]
Пока всего не знаю но кэш DNS засерается и интернет кэш почистил прогой сжал базы данных и всё пока так интернет стал немного быстрей страницы грузить до этого тупил жутко с пятого раза только загружал или больше спасибо что есть такие вот порталы а то покупать каждый раз прогу денег много надо мешок и не выгодно это с точки зрения личной экономики!:)
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Виталий про CCleaner Portable 5.14.5493 [28-01-2016]
Скачал с офф.сайта. Касперский показал что там сидит троян.Удалил.
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Светлана про CCleaner Portable 5.12.5431 [17-12-2015]
Программа отличная. если брать на офсайте,то при установке выбираете какой вам надо язык и вуаля..есть русский и много других :-)
Одно удручает - последнее время программа не всегда может очистить кэш у Google Chrome :-( ( он не даёт этого делать )
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