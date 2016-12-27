Microsoft Safety Scanner 1.145.89.0 (27.12.2016) Описание СКАЧАТЬ ( 136,91 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (15) Оцените программу!

4.52 из 5, всего оценок - 34 Рейтинг программы - 4.52 из 5

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5 Microsoft Safety Scanner - бесплатный антивирусный сканер, который позволяет проверить ПК на наличие вирусов, шпионского ПО и других потенциально нежелательных программ, и удалить их при обнаружении. Программа предоставляет пользователю несколько типов проверки - быстрая, полная и выборочная. К достоинствам приложения следует отнести отсутствие конфликтов с антивирусным ПО, установленным на компьютере, а также скорость работы и портативность сканера (не требует инсталляции). По окончанию сканирования выводится подробный отчет.



Срок действия сканера истекает через 10 дней после загрузки и для повторной проверки необходимо заново скачать дистрибутив с новейшими базами. Скриншоты Microsoft Safety Scanner: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 2 / 11 350 Разработчик Microsoft Corporation Последнее обновление 27.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы Антивирусы Отзывы о программе Microsoft Safety Scanner Сергей сидел ждал полдня пока завершиться полная проерка и вот она остановилась уже жду 30 мин отчет - и где же он? может его и нет то тут - токо зря тратил свое время - очень сомнительно что отчет формируется более 30 мин.

1 | 1 | Ответить vladus56 Мой друг проверяет им мои флешки не доверяя моим уверениям о безопасности оной.

Благополучно ранее находились различные паразиты инета, пока я не озаботился

зашитой и чисткой - проверкой флешек. Позже уже было легче, но сам процесс

сканирования занимает определенное время невыносимое для особо одаренных спешкой или недержанием времени. Но наша веселая компания друзей не спешит ловить давно известные приключения, ведь лучше быть, а не казаться!

| 1 | Ответить Lion Всегда актуальная версия данного сканера на его официальном сайте загрузки: http://www.microsoft.com/security/scanner/ru-ru/

| | Ответить Владимир Сканер вроде неплохой, для подстраховки к моему антивируснику сойдёт. Жалко, что работает он мало дней без переустановки на новую версию (доступ к запуску ограничен временем). Да и невсегда удобно скачивать новую версию с этого сайта, т.к. обновляют версии этого сканера здесь несвоевременно. Прочитав предыдущие комменты, скажу что спорить ребята не надо. Каждый из вас в чём-то прав, истина лежит где-то посередине. Хотя, если человек не понимает разницы между автоматическим и ручным запуском программ, то ему бесполезно что-то объяснять. А обновление KB890830 действительно является накопительным и при его обновлении переписывается полностью вся база сигнатур вирусов, включая все старые сигнатуры вместе с новыми, KB890830 остаётся на компьютере постоянно до следующего обновления его антивирусной базы, запустить его можно также и вручную для проверки компа на активные вирусы в любое время (C:\WINDOWS\system32\MRT.exe). Удаляются автоматически после обновления базы сигнатур только отчёт о его запуске и старые файлы сигнатур прошлых версий, как отработанные и ненужные больше системе временные файлы. В завершении скажу, что любой сканер всё равно не заменит полноценной антивирусной программы, т.к. находя что-то конкретное из зловредов, он не расчитан на поиск менее активных и маскирующихся зловредов, действующих не так молниеносно, как вирусы или трояны, но не менее небезопасных для компьютера. Сканеры лишь являются некой подмогой в отлове и ликвидации зловредов, но не гарантией чистоты вашей системы.

1 | | Ответить Vadik На тему КВ890830 как ежемесячное дополнение базы сигнатур - сайт пишет "Вопрос 17.Требуются ли для работы этого средства предыдущие версии средства удаления вредоносных программ?Ответ 17: Нет." http://support.microsoft.com/?kbid=890830#method5

По принципу действия сканирования есть существенные отличия - "средство MSRT обнаруживает и удаляет активные вредоносные программы (то есть программы, которые выполняются на компьютере во время работы средства). MSRT не удаляет вредоносные программы, которые не запущены во время проверки.MSRT предназначено для обнаружения и удаления таких вредоносных программ, как вирусы, черви и программы типа "Троянский конь". Оно не удаляет шпионское ПО.http://support.microsoft.com/?kbid=890830 Microsoft

Safety Scanner же позволяет проверить ПК на наличие вирусов, шпионского ПО и др.На тему многоразового запуска MSRT сайт пишет-"его можно найти по пути %windir%\system32\mrt.exe. Дважды щелкните файл mrt.exe, а затем следуйте указаниям

на экране. http://support.microsoft.com/?kbid=890830#method5 Совсем не однократно в автоматическом фоновом режиме и гораздо больше 10 дней.

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