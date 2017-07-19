SolveigMM Video Splitter - видеоредактор MPEG-2, AVI, WMV, ASF, MP4, MKV, MOV, AVCHD, WEBM, FLV, MP3, WMA
файлов, позволяющий быстро вырезать или сохранять любое количество фрагментов из аудио- и видеофайлов без потери исходного качества, а также объединять медиа файлы. В программе присутствует функция редактирования с покадровой точностью для MPEG-2 файлов, расширенная навигация по ключевым кадрам и многое другое.
Основные возможности:
Высокое качество и скорость работы редактора.
Поддержка MPEG-2, AVI, WMV, ASF, MP3 и WMA файлов.
Поддержка AVI файлов любого размера.
Переультиплексирование AVI в ASF.
Наличие функции редактирования с покадровой точностью для MPEG-2 файлов.
K-frame (GOP) точность при работе с AVI, WMV, ASF файлами.
Расширенная навигация по ключевым кадрам.
Возможность одновременного удаления нескольких фрагментов видео.
Пакетная обработка файлов.
Возможность объединения AVI, WMA/WMV/ASF, MP3 и MPEG-1/MPEG-2 файлов.
VSDC Free Video Editor - бесплатный нелинейный видео редактор с богатым функционалом, который позволяет редактировать видео файлы и создавать клипы, используя при
Отзывы о программе SolveigMM Video Splitter
Юрий про SolveigMM Video Splitter 6.1.1705.12 Home [14-05-2017]
Три года не пользовался ей, а сейчас она не работает и не удаляется с компьютера. | | Ответить
ATLAT про SolveigMM Video Splitter 4.0.1401.28 Home [20-11-2015]
Отличная программа, качество программы наивысшее,недолго пользовался и незадумываясь купил через удобный интернет-магазин с переводом денег со смартфона нисколько не жалею и пользуюсь уже месяц. В программе при при "ускоренной перемотке вперед или назад" на мониторе воспроизводится каждый кадр, что неспособен делать извесный KMPlayer например, а также один из плееров в названии которого даже есть буквы "HD", ПОТОМУ ПРОГА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА. При удалении лишних кадров нужно лишь нажимать на кнопки "М","Delete"(и то если ошибся),"F" и перемещать пегуног вперед и назад,пробел=PLAY,сначала нужно конечно открыть фильм,кнопка "старт" для записи фильма-шедевра. Короче М,F, джойстик. Слава людям города Томск, уважуха всем програмистам Томска за такую прогу,за вас. | | Ответить
Alex про SolveigMM Video Splitter 3.2.1206.13 [05-01-2014]
Хорошая программа. Удобно отделять видео потоки. По многим параметрам лучше, чем конвертеры, такие как например Format Factory.
Подробнее можно посмотреть здесь:
http://youtu.be/66S32WlIkcM
Правда при выделении аудио есть нюансы, лучше пользоваться другими редакторами.
Подробнее можно посмотреть здесь:
http://youtu.be/W1V2q2CCxow | | Ответить
Sergofanikus про SolveigMM Video Splitter 3.2.1206.13 [08-04-2013]
Невероятно! Сразу разобрался в программе! Единственное чем смог порезать mp4 ! Спасибо! | | Ответить
Олег про SolveigMM Video Splitter 3.2.1206.13 [18-10-2012]
Единственное, что удалось откопать для резки и склеивания MKV или MP4 AVC без перекодирования. Что касается прочих форматов - бывают досадные глюки. Для новичков - в программе есть понятие "ключевой кадр". Есть кнопки, позволяющие передвинуть курсор из произвольного места на ближайший ключевой кадр. Оказывается, при резке маркеры должны быть установлены на ключевые кадры, иначе программа не работает. Алгоритм такой - ищи место, где тебе надо порезать клип, но маркер на это место не устанавливай, а смести курсор назад или вперед к ближайшему ключевому кадру. После этого ставь маркер и режь спокойно. | | Ответить