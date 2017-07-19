SolveigMM Video Splitter - видеоредактор MPEG-2, AVI, WMV, ASF, MP4, MKV, MOV, AVCHD, WEBM, FLV, MP3, WMA файлов, позволяющий быстро вырезать или сохранять любое количество фрагментов из аудио- и видеофайлов без потери исходного качества, а также объединять медиа файлы. В программе присутствует функция редактирования с покадровой точностью для MPEG-2 файлов, расширенная навигация по ключевым кадрам и многое другое. Основные возможности:

VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).

Windows Live Movie Maker - мощный и функциональный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно создавать фильмы, эффектные видеоклипы из фотографий и