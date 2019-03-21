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OpenShot Video Editor 2.4.4
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4.45 из 5, всего оценок - 16
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- Рейтинг программы - 4.45 из 5
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OpenShot Video Editor - отличный видеоредактор, позволяющий легко создавать свои собственные ролики и клипы. Тут вы сможете объединять и резать видео, накладывать звуковое сопровождение, добавлять изображения и текст, использовать разнообразные эффекты переходов и многое другое. При этом доступно наложение элементов в неограниченном количестве - любой фрагмент может быть вставлен в проект в любом месте, что дает действительно широкие возможности для получения качественных видеороликов.
Приложение имеет знакомый по другим редакторам интерфейс, освоить который не составит труда. Программа отлично подходит как для домашнего использования при обработке любительского видео, так и в качестве профессионального инструмента при создании рекламного видео, обучающих роликов и т.д.
Основные возможности:
- Поддержка самых популярных видео, аудио и графических форматов.
- Работа с несколькими элементами разных типов в одном проекте.
- Полное редактирование проекта - изменение размера, обрезка лишних элементов, разбивка, объединение и др.
- Огромное количество видеопереходов.
- Возможность добавления водяных знаков.
- Создание титров, в т.ч. и 3D.
- Масштабирование роликов.
- Изменение скорости воспроизведения видео и многое другое.
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Отзывы о программе OpenShot Video Editor
Nicolas про OpenShot Video Editor 2.4.2 [04-01-2019]
Плюсы: 1)действительно легко подогнать аудио/видео-дорожку выставив старт в точности до десятых долей миллисекунд. 2) Приятный интерфейс и интуитивно понятный даже не посвященным. 3)Всеяден по аудио/видео форматам как на входе так и на выходе.
Минусы: 1)При конвертации по исходным параметрам грузит ЦП на 60-95%(открыта только OpenShot VE 2.4.2, файл в Windows7 x64: видео-1280х720 mkv 1.16Гб; аудио- ac3 256кбит/с 6 каналов с частотой д. 48кГц) мое железо(Проц.: І-3, Озу 4ГБ, Видеокарта 1гб(ENGT430) кэш чист(чистил CCleaner),разочаровывает практически постоянный напряг ЦП на делении 90-95% :(
2)"по умолчанию" стоят левые, постоянно одни и теже параметры как на видео так и на аудио(включая формат)
3) конвертирует ну оочень медленно(даже если брать на 100% исходные данные по всем вложенным файлам с наведенными выше параметрами - как минимум час придется подождать.
4)полностью все разрешения не проверял но 100% отсутствует 720-304 (возможно еще есть отсутствующие
5) Вес на выходе значительно больше исходника.
Итог:{сугубо личное мнение}Если вы "любитель" напрягать ЦП и у вас как минимум стоит i-3, то можно ставить(учитывая все плюсы и минусы). Но лично я снес, буду искать что-то мение грузящее ЦП.
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Nicolas про OpenShot Video Editor 2.4.2 [03-01-2019]
Двуякое ощущение.
Плюсы: Удобная обрезка(юзерская "на глаз", не профи), подгонка аудиодорожек(также юзерская "на глаз") зато понятно и для блондинки :) . Еффекты также легко ставить, но также "на глаз" шкала есть, но не большая. Для любительской коректировки в самый раз.
Минусы: Обработка видео: далеко не все разрешения можно выставить(пр.: 720х304 там нету),по умолчанию предлагается сохранить вообще с левыми данными никак не связанными с исходным видео, всегда одно и тоже(лучше бы обще убрали). Когда вы выставите данные на выгонку по исходном видео, то после обработки программы(даже если вы никак видеоролик не изменяли) видео будет весить немного больше чем в 2 раза! Пример исходник 17.6 Мб(2.16 мин) конечный продукт с теми же характеристиками!!! обработанными программой 37.5 Мб (Каким же раком?????).
Вывод: Если для Вас вес конечного продукта не имеет особого значения, то весьма норм прога для юзера, а так...
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Alex про OpenShot Video Editor 2.1.0 [31-10-2016]
На Linux он видит Inkscape, и ничего не тормозит и не глючит.
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Ольга про OpenShot Video Editor 2.1.0 [15-10-2016]
Интерфейс на русском, не понравилось что начинает тормозить у меня , когда звук совмещается с видео (звук начинает заикаться), невозможно было работать. С другими тестируемыми программами такого не было.
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Castor про OpenShot Video Editor 2.0.6 [15-03-2016]
Угу могёт и много чего, но вот бяда.............. те-же титры без Inkscape и Blender (для анимации и 3D) ну ни как не сделать, о чём Вам любезно сообщит программа. Но это так, важнее другое, что в какой последовательности ПО не устанавливай OpenShot сам его не находит, и ещё слово Титры какой-то ........... перевёл дословно на русский отчего в интерфейсе теперь красуется Заголовок.
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