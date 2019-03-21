Приложение имеет знакомый по другим редакторам интерфейс, освоить который не составит труда. Программа отлично подходит как для домашнего использования при обработке любительского видео, так и в качестве профессионального инструмента при создании рекламного видео, обучающих роликов и т.д.

OpenShot Video Editor - отличный видеоредактор, позволяющий легко создавать свои собственные ролики и клипы. Тут вы сможете объединять и резать видео, накладывать звуковое сопровождение, добавлять изображения и текст, использовать разнообразные эффекты переходов и многое другое. При этом доступно наложение элементов в неограниченном количестве - любой фрагмент может быть вставлен в проект в любом месте, что дает действительно широкие возможности для получения качественных видеороликов.