Золотоискатель 1.2.4 для Android
Золотоискатель - вам предстоит выступить в роли старателя и добыть как можно больше драгоценностей. Для прохождения уровней, необходимо собрать нужное количество
Knife Hit 1.3.2 для Android
Увлекательная аркада для мобильных устройств на платформе Android, которая позволяет игрокам отточить свои навыки метания ножей. Попробуйте стать лучшим в этом деле,
Snake для Android
Snake - знаменитая игра Змейка для платформы Android. Вы должны, управляя змейкой, собирать еду. При этом ваша змейка рестет и увеличивает скорость передвижения
Мышь на экране для кота 12.0 для Android
Мышь на экране для кота - отличное развлечение не только для домашних питомцев, но и для их владельцев. Заведите мышь в своем смартфоне! В настройках можно выбирать
Farm and Click - Ленивый Демон 1.0.9 для Android
Забавный кликер для Android, который придется по душе всем кто ищет простой и интересный симуляторы фермы. Автоматизируйте преисподнюю, нанимайте демонов, собирайте
Последний Блокпост 2.1.8 для Android
Последний Блокпост – враги вломились на ваши земли и сокрушили всех союзников. Вы последняя надежда и защитник родины, способный остановить орды нечисти. Защищайте