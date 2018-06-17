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Talking Ben the Dog для Android

Talking Ben the Dog 3.5.1.14 для Android

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Описание Talking Ben the Dog 3.5.1.14 для AndroidОписание   Скачать Talking Ben the Dog 3.5.1.14 для AndroidСКАЧАТЬ (54,86 Мб) Скриншоты Talking Ben the Dog 3.5.1.14 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Talking Ben the Dog 3.5.1.14 для AndroidСтатистика   Отзывы о Talking Ben the Dog 3.5.1.14 для AndroidОтзывы (2)  
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4.49 из 5, всего оценок - 128
  • Рейтинг программы - 4.49 из 5
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Talking Ben the Dog — профессор Бен отправился на пенсию и теперь ему ничего не мешает целыми днями развлекать вас забавными трюками, если дело не касается газеты.

Бен – серьезный пес, поэтому он много читает, постарайтесь отвлечь его, тогда он проявит к вам внимание. Бена можно щекотать, ударить и поговорить с ним. Если отвести его в лабораторию, он покажет несколько чумовых опытов с пробирками. С Беном также можно поговорить по телефону, нажав на специальную кнопку. Записывайте свои забавные беседы с псом и отправляйте вашим друзьям, что бы насладиться весельем вместе. 

 

Скриншоты Talking Ben the Dog:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 51 058
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D - другое
 Программа Talking Ben the Dog отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Talking Ben the Dog

Адиль про Talking Ben the Dog 3.3 для Android [09-03-2016]

Здравствуйте! На ваш телефон не идёт потому что в описании написано андроид 4.0
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Анеля про Talking Ben the Dog 1.1.1 для Android [04-02-2012]

почему на GT-S5570 Samsung Android 2.2.1 не идет
помогите пожалуйста
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