Cut the Rope: Experiments Free для Android
|Оценка:
|4.72/5 голосов - 32
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.13.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ZeptoLab
|Категории:
|Аркады и 2D - Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 9 708 | Статистика
|Размер:
|60,11 Мб
Cut the Rope: Experiments — продолжение популярной игры-головоломки от ZeptoLab. Цель игры – накормить симпатичного монстрика Ам Ням сладостями. Для этого придётся перерезать веревки таким образом, что бы леденцы отправились прямо в рот Ам Няму.
Особенности игры:
- Более 200 уровней, 8 наборов уровней.
- Инновационная игровая механика.
- Забавные персонажи.
- Небольшие мультфильмы про Ам Няма.
- Суперспособности.
- Мы улучшили стабильность приложения и исправили некоторые незначительные ошибки.
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Отзывы о программе Cut the Rope: Experiments Free
светлана про Cut the Rope: Experiments Free 1.6.1 для Android [28-07-2013]
Игорь про Cut the Rope: Experiments Free 1.5 для Android [30-11-2012]