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Cut the Rope: Experiments Free для Android

Описание
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Оценка: 4.72/5 голосов - 32
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.13.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Аркады и 2D - Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 9 708 | Статистика
Размер:60,11 Мб
Cut the Rope: Experiments Free скриншот № 2
Cut the Rope: Experiments Free скриншот № 3
Cut the Rope: Experiments Free скриншот № 4

Cut the Rope: Experiments — продолжение популярной игры-головоломки от ZeptoLab. Цель игры – накормить симпатичного монстрика  Ам Ням сладостями. Для этого придётся перерезать веревки таким образом, что бы леденцы отправились прямо в рот Ам Няму.

Особенности игры:

  • Более 200 уровней, 8 наборов уровней.
  • Инновационная игровая механика.
  • Забавные  персонажи.
  • Небольшие мультфильмы про Ам Няма.
  • Суперспособности.
Что нового в Cut the Rope: Experiments Free 1.13.0?
  • Мы улучшили стабильность приложения и исправили некоторые незначительные ошибки.
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Отзывы о программе Cut the Rope: Experiments Free

светлана про Cut the Rope: Experiments Free 1.6.1 для Android [28-07-2013]

Интересная игра.
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Игорь про Cut the Rope: Experiments Free 1.5 для Android [30-11-2012]

классная игра, все уровни прошол.
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