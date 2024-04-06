Сердитый Котик: ужасная игра – попробуйте эту серию ужасных мини-игр и выясните, сможете ли вы поставить мировые рекорды.

Главным героем игры выступает Сердитый котик, ставший популярным интернет-мемом. Вместе с ним вы будете ловить птичек или бурундуков, пробовать сломать макивари или съесть сладости за определенное время. Веселье в игре заканчивается после кошмарных неудач и эпических фейлов, и только тогда вы начнете понимать Сердитого котика и проникнетесь его настроением.

Несмотря на всю ужасность игры, у нее есть прикольный саундтрек в стиле chiptune, напоминающий приставочные мелодии 1980-х – середины 1990-х годов.