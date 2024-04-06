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Сердитый Котик: ужасная игра для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 188 | Статистика
Размер:109,81 Мб
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Сердитый Котик: ужасная игра скриншот № 4

Сердитый Котик: ужасная игра – попробуйте эту серию ужасных мини-игр и выясните, сможете ли вы поставить мировые рекорды.

Главным героем игры выступает Сердитый котик, ставший популярным интернет-мемом. Вместе с ним вы будете ловить птичек или бурундуков, пробовать сломать макивари или съесть сладости за определенное время. Веселье в игре заканчивается после кошмарных неудач и эпических фейлов, и только тогда вы начнете понимать Сердитого котика и проникнетесь его настроением.

Несмотря на всю ужасность игры, у нее есть прикольный саундтрек в стиле chiptune, напоминающий приставочные мелодии 1980-х – середины 1990-х годов.

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