Сердитый Котик: ужасная игра для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Lucky Kat Studios
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 188 | Статистика
|Размер:
|109,81 Мб
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Сердитый Котик: ужасная игра – попробуйте эту серию ужасных мини-игр и выясните, сможете ли вы поставить мировые рекорды.
Главным героем игры выступает Сердитый котик, ставший популярным интернет-мемом. Вместе с ним вы будете ловить птичек или бурундуков, пробовать сломать макивари или съесть сладости за определенное время. Веселье в игре заканчивается после кошмарных неудач и эпических фейлов, и только тогда вы начнете понимать Сердитого котика и проникнетесь его настроением.
Несмотря на всю ужасность игры, у нее есть прикольный саундтрек в стиле chiptune, напоминающий приставочные мелодии 1980-х – середины 1990-х годов.
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