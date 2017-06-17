BioniX Wallpaper для Windows

BioniX Wallpaper 9.91

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Описание BioniX Wallpaper 9.91Описание   Скачать BioniX Wallpaper 9.91СКАЧАТЬ (8,77 Мб) Скриншоты BioniX Wallpaper 9.91Скриншоты (2)   Статистика BioniX Wallpaper 9.91Статистика   Отзывы о BioniX Wallpaper 9.91Отзывы (2)  
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4.00 из 5, всего оценок - 4
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BioniX Wallpaper - бесплатная программа для автоматической смены обоев на рабочем столе ПК через определенные промежутки времени. Благодаря поддержке большинства популярных графических форматов (JPEG, GIF, BMP, ICO, WMF, EMF и др.) с помощью BioniX Wallpaper можно устанавливать как статичные, так и анимационные обои, а также использовать для этой цели видео файлы AVI. Также Также программа позволяет создавать пользователю плейлисты из изображений, которые будут отображаться на рабочем столе через определенные интервалы времени.

Скриншоты BioniX Wallpaper:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 353
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбои, темы, оболочки
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Отзывы о программе BioniX Wallpaper

Алибек про BioniX Wallpaper 7.5 [10-07-2013]

В Windows 7 уже есть такая возможность. Нажав на рабочем столе правой кнопкой мыши и выбрав пункт "Персонализация" можно найти такую функцию.
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mihael про BioniX Wallpaper 7.2 [22-10-2012]

Какой формат avi видео поддерживает данная программа так и не понял. Какие файлы не предлагал открывать не хочет. Похоже для фишки просто написали.
1 | | Ответить

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