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Fruit Ninja для Android

Fruit Ninja 2.6.0.476296 для Android

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Описание Fruit Ninja 2.6.0.476296 для AndroidОписание   Скачать Fruit Ninja 2.6.0.476296 для AndroidСКАЧАТЬ (97,93 Мб) Скриншоты Fruit Ninja 2.6.0.476296 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Fruit Ninja 2.6.0.476296 для AndroidСтатистика   Отзывы о Fruit Ninja 2.6.0.476296 для AndroidОтзывы (15)  
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4.45 из 5, всего оценок - 554
  • Рейтинг программы - 4.45 из 5
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Fruit Ninja – фруктовый ниндзя готов порезать на кусочки все летящие фрукты и избежать падающих бомб. Попробуйте свои силы в Классическом режиме, Дзен и самом популярном Аркадном режиме.

Персонажи Кацуро и Мари помогут на протяжении всей игры и присмотрят за вами, как на начальном уровне, так и на продвинутых. Разрезайте фрукты и получайте максимальное количество баллов, используйте подпитки и особые бананы для достижения особых результатов. Доставайте самурайский меч и отправляйтесь за фруктовой нарезочкой в этой забавной и популярной аркаде.  

Что нового в Fruit Ninja 2.6.0.476296 для Android?
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Скриншоты Fruit Ninja:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 113 111
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Fruit Ninja отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Fruit Ninja

Ирина про Fruit Ninja Free 1.9.2 для Android [20-06-2014]

Игра очень хорошая, только из фруктов винограда не хватает, хочется каких-то обновлений в игре.
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Никита про Fruit Ninja Free 1.8.8 для Android [13-01-2014]

Играл как то раз на своём планшете, потом удалилась из-за перепрошивки.
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Александр про Fruit Ninja Free 1.8.8 для Android [21-12-2013]

Хорошая игра.Дочке понравилась,да я и сам неудержался и поиграл
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мил про Fruit Ninja Free 1.8.8 для Android [13-10-2013]

а на самсунг 3 i9300 пойдёт? пишите вконтакте http://vk.com/mshimchyonok99 пишите в личку
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валера про Fruit Ninja Free 1.6.2.10 для Android [15-02-2013]

игра класс играю на pocetbook
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