NetBalancer - бесплатная утилита, с помощью которой пользователь может распределять интернет-трафик между отдельными приложениями. Программа позволяет не только устанавливать ограничение скорости на прием или отдачу, но и выставлять приоритеты сетевой активности (низкий, обычный или высокий), а также полностью блокировать трафик.
Программа предоставляет возможность управления отдельными процессами, собирая по ним статистику и отображая список открытых соединений для каждого из них, скорость загрузки/отдачи и объем переданных данных. Кроме того программа может контролировать выбранные сетевые адаптеры и устанавливать лимиты трафика для компьютеров локальной сети. Присутствует встроенный планировщик.
Программа работает как часы. Проблема в windows 10 стоит перед всеми пользователями, если кто ей пользуется, то возможно замечал, что трафик уходит вникуда. Данная программа позволила заблочить сервисы мягкотелых, не уверен пока что все, буду смотреть, но трафик стал быть похожим на правду. Для проверки своих слов, решил выключить данную программу и трафик сразу взлетел вверх. Так что, программа работает. 1 | | Ответить
Сергей про NetBalancer 9.1.2 [19-11-2015]
Шикарная прога. Раньше из за высокой скорости онлайн видео мой нетбук подтормаживал. выставил ограничение скорости, соответсвенно нагрузка на проц упала и теперь всё воспроизводится без лагов. советую! | 1 | Ответить