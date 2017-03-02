NetBalancer для Windows

NetBalancer 9.9.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание NetBalancer 9.9.1Описание   Скачать NetBalancer 9.9.1СКАЧАТЬ (6,62 Мб) Скриншоты NetBalancer 9.9.1Скриншоты (6)   Статистика NetBalancer 9.9.1Статистика   Отзывы о NetBalancer 9.9.1Отзывы (29)  
Оцените программу!
4.15 из 5, всего оценок - 53
  • Рейтинг программы - 4.15 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

NetBalancer - бесплатная утилита, с помощью которой пользователь может распределять интернет-трафик между отдельными приложениями. Программа позволяет не только устанавливать ограничение скорости на прием или отдачу, но и выставлять приоритеты сетевой активности (низкий, обычный или высокий), а также полностью блокировать трафик.

Программа предоставляет возможность управления отдельными процессами, собирая по ним статистику и отображая список открытых соединений для каждого из них, скорость загрузки/отдачи и объем переданных данных. Кроме того программа может контролировать выбранные сетевые адаптеры и устанавливать лимиты трафика для компьютеров локальной сети. Присутствует встроенный планировщик.

Что нового в NetBalancer 9.9.1?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты NetBalancer:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39,95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)63 / 66 552
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование - Учет и контроль трафика
 Программа NetBalancer отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе NetBalancer

саня про NetBalancer 9.8.5 [03-02-2017]

бесплатно не работает
2 | | Ответить

товарищ про NetBalancer 9.1.4 [08-02-2016]

программа г
| | Ответить

Александр про NetBalancer 9.1.3 [05-01-2016]

Программа работает как часы. Проблема в windows 10 стоит перед всеми пользователями, если кто ей пользуется, то возможно замечал, что трафик уходит вникуда. Данная программа позволила заблочить сервисы мягкотелых, не уверен пока что все, буду смотреть, но трафик стал быть похожим на правду. Для проверки своих слов, решил выключить данную программу и трафик сразу взлетел вверх. Так что, программа работает.
1 | | Ответить

Сергей про NetBalancer 9.1.2 [19-11-2015]

Шикарная прога. Раньше из за высокой скорости онлайн видео мой нетбук подтормаживал. выставил ограничение скорости, соответсвенно нагрузка на проц упала и теперь всё воспроизводится без лагов. советую!
| 1 | Ответить

naduli про NetBalancer 8.6.3 [04-05-2015]

vikinul komp vmeste s programmoj v okno
7 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (29) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

ParkControl

Punto Switcher

Google Chrome

SnagIt

Foxit Reader

Vuze (Azureus)

Opera

K-Lite Codec Pack

The Bat! Home

PicturesToExe

EMDB

Free Download Manager

The Bat! Voyager

Snappy Driver Installer

Adobe Shockwave Player

Weather Watcher Live

Light Alloy

SUMo

AIMP

USB Safely Remove

 
 