NetBalancer - бесплатная утилита, с помощью которой пользователь может распределять интернет-трафик между отдельными приложениями. Программа позволяет не только устанавливать ограничение скорости на прием или отдачу, но и выставлять приоритеты сетевой активности (низкий, обычный или высокий), а также полностью блокировать трафик.

Программа предоставляет возможность управления отдельными процессами, собирая по ним статистику и отображая список открытых соединений для каждого из них, скорость загрузки/отдачи и объем переданных данных. Кроме того программа может контролировать выбранные сетевые адаптеры и устанавливать лимиты трафика для компьютеров локальной сети. Присутствует встроенный планировщик.