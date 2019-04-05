AnyDesk для Windows

AnyDesk 5.0.2

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Описание AnyDesk 5.0.2Описание   Скачать AnyDesk 5.0.2СКАЧАТЬ (2,64 Мб) Скриншоты AnyDesk 5.0.2Скриншоты (4)   Статистика AnyDesk 5.0.2Статистика   Отзывы о AnyDesk 5.0.2Отзывы (14)  
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3.82 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 3.82 из 5
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AnyDesk - отличное инновационное приложение от команды немецких разработчиков AnyDesk Software для удаленного доступа к нужному Вам компьютеру. Отличительной особенностью этого инструмента является высокая производительность соединения, которая позволяет качественно, быстро, удобно и комфортно администрировать на удаленной машине без видимых задержек.

Теперь нет необходимости постоянно что-то копировать со своего ПК для использоваться нужной информацией где-нибудь в пути или командировке: AnyDesk обеспечивает легкий доступ ко всем файлам, папкам, фотографиям, музыке и т.д. на Вашей домашней, офисной или рабочей машине. И все это оформлено в интуитивно понятном и простом интерфейсе без необходимости сложной настройки конфигурации, с чем справится даже абсолютный новичок вообще не владеющий основами администрирования.

Разработчики обещают, что применяемая в этой программе технология TLS 1.2 обеспечит полную конфиденциальность и безопасность доступа к удаленному ПК, а двухсторонняя зашифрованная авторизация дает уверенность, что соединение будет осуществлено именно с требуемым рабочим местом.

В целом, AnyDesk открывает действительно широкие возможности использования не только в качестве простого доступа к своим файлам с другого ПК, но также позволит вести продуктивную совместную работу команды в Интернете, или значительно упростить процесс наладки и настройки удаленных компьютеров системным администраторам, когда нет возможности сделать это непосредственно.

Что нового в AnyDesk 5.0.2?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
AnyDesk
AnyDesk
AnyDesk
AnyDesk
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 13 088
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование
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Отзывы о программе AnyDesk

Marina Lisenko про AnyDesk 4.2.3 [03-12-2018]

Мне позвонили попросили установить запросили 9 цифр и в итоге узнали всю информацию все счёта и что теперь делать?
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Евгения про AnyDesk 4.2.3 [06-09-2018]

мой наставник начал работу со мной, заработал 80 долларов, но начал настойчиво требовать взять кредит на 200 000 рублей и ввел запрос в Сбербанк !!!!Я отказывалась, мне страшно , я итак 15000рублей внесла !!! А, теперь у меня сбербанк отказа сделал на кредит , он исчез, и я не могу продолжить работать на свой родные 220 долларов ?! Это, как? Не знаю подожду еще и мне предложили заявить на них в полицию, а там дальше. Плачу, жалко деньги свои, Сдаваться не буду.
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Vladimir про AnyDesk 4.2.3 [31-08-2018]

У этого софта в домашней версии тоже есть ограничения по времени использования?
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1244312 про AnyDesk 4.2.2 [29-07-2018]

Полное дерьмо, интерфейс занимает всё что можно, своего компьютера не видно. осилить не смог, показал жене может, это АЭРО ей понятно. Ни хрена. На любой клик создает процесс в памяти, что за хрень? Нужно тупо окно удаленного ПК и ма-а-а-а-аленькое окошко с номером и настройками. Но не наоборот же...
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Вера про AnyDesk 4.0.1 [27-04-2018]

Александр, как раз мошенники им и пользуются.
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