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AnyDesk 5.0.2
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3.82 из 5, всего оценок - 16
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- Рейтинг программы - 3.82 из 5
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AnyDesk - отличное инновационное приложение от команды немецких разработчиков AnyDesk Software для удаленного доступа к нужному Вам компьютеру. Отличительной особенностью этого инструмента является высокая производительность соединения, которая позволяет качественно, быстро, удобно и комфортно администрировать на удаленной машине без видимых задержек.
Теперь нет необходимости постоянно что-то копировать со своего ПК для использоваться нужной информацией где-нибудь в пути или командировке: AnyDesk обеспечивает легкий доступ ко всем файлам, папкам, фотографиям, музыке и т.д. на Вашей домашней, офисной или рабочей машине. И все это оформлено в интуитивно понятном и простом интерфейсе без необходимости сложной настройки конфигурации, с чем справится даже абсолютный новичок вообще не владеющий основами администрирования.
Разработчики обещают, что применяемая в этой программе технология TLS 1.2 обеспечит полную конфиденциальность и безопасность доступа к удаленному ПК, а двухсторонняя зашифрованная авторизация дает уверенность, что соединение будет осуществлено именно с требуемым рабочим местом.
В целом, AnyDesk открывает действительно широкие возможности использования не только в качестве простого доступа к своим файлам с другого ПК, но также позволит вести продуктивную совместную работу команды в Интернете, или значительно упростить процесс наладки и настройки удаленных компьютеров системным администраторам, когда нет возможности сделать это непосредственно.
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|Что нового в AnyDesk 5.0.2?
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе AnyDesk
Marina Lisenko про AnyDesk 4.2.3 [03-12-2018]
Мне позвонили попросили установить запросили 9 цифр и в итоге узнали всю информацию все счёта и что теперь делать?
3 | 5 | Ответить
Евгения про AnyDesk 4.2.3 [06-09-2018]
мой наставник начал работу со мной, заработал 80 долларов, но начал настойчиво требовать взять кредит на 200 000 рублей и ввел запрос в Сбербанк !!!!Я отказывалась, мне страшно , я итак 15000рублей внесла !!! А, теперь у меня сбербанк отказа сделал на кредит , он исчез, и я не могу продолжить работать на свой родные 220 долларов ?! Это, как? Не знаю подожду еще и мне предложили заявить на них в полицию, а там дальше. Плачу, жалко деньги свои, Сдаваться не буду.
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Vladimir про AnyDesk 4.2.3 [31-08-2018]
У этого софта в домашней версии тоже есть ограничения по времени использования?
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1244312 про AnyDesk 4.2.2 [29-07-2018]
Полное дерьмо, интерфейс занимает всё что можно, своего компьютера не видно. осилить не смог, показал жене может, это АЭРО ей понятно. Ни хрена. На любой клик создает процесс в памяти, что за хрень? Нужно тупо окно удаленного ПК и ма-а-а-а-аленькое окошко с номером и настройками. Но не наоборот же...
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Вера про AnyDesk 4.0.1 [27-04-2018]
Александр, как раз мошенники им и пользуются.
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