TeamViewer для Windows

TeamViewer 15.2.2756

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Описание TeamViewer 15.2.2756Описание   Скачать TeamViewer 15.2.2756СКАЧАТЬ (25,65 Мб) Скриншоты TeamViewer 15.2.2756Скриншоты (7)   Статистика TeamViewer 15.2.2756Статистика   Отзывы о TeamViewer 15.2.2756Отзывы (40)  
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4.18 из 5, всего оценок - 162
  • Рейтинг программы - 4.18 из 5
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TeamViewer - удобная в использовании программа для получения удаленного доступа к компьютерам в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов. Кроме того есть возможность демонстрировать другим пользователям собственный рабочий стол и презентации, а также осуществлять передачу файлов. Программа использует в работе защищённые каналы передачи данных с обменом ключами и шифрованием сеанса AES.

Основные возможности:

  • Удаленное администрирование компьютеров пользователей и серверов;
  • Возможность обмена файлами;
  • Использование в работе защищённых каналов передачи данных с обменом ключами и шифрованием сеанса AES (256 бит);
  • Удобный список активных пользователей с возможностью подключения;
  • Возможность работы программы без установки на локальный компьютер;
  • Демонстрация презентаций и собственного рабочего стола другим пользователям;
  • Удаленный доступ в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов;
  • Возможность работы с удаленным компьютером через браузер;
  • Оптимизированное качество отображения и скорость передачи данных.
Что нового в TeamViewer 15.2.2756?
  • Повышена производительность
  • Исправлены ошибки
TeamViewer
TeamViewer
TeamViewer
TeamViewer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)142 / 247 571
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование
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Отзывы о программе TeamViewer

Виталий про TeamViewer 15.1.3937 [20-01-2020]

Сейчас работают только 14 и 15 версии. Остальные отключены от поддержки. Мало того с 15 какие-то глюки. У меня на 2-х компах с XP не запустилась вообще, а на одном работает. Причины неизвестны.
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Александр про TeamViewer 14.3.4730 [09-07-2019]

Скачать бесплатно teamviewer 13 Для Windows на русском языке можно на сайте https://teamviewer-com.ru/ Также есть все версии программы в разделе Все версии https://teamviewer-com.ru/pc-versii.html
3 | 4 | Ответить

Миша про TeamViewer 13.1.1548 [28-03-2018]

дома хорош, но платный на работе, у нас LiteManager там.
4 | 4 | Ответить

цукт про TeamViewer 13.0.6447 [23-01-2018]

постояно делает скрины рабочего стола будте аккуратней
3 | 16 | Ответить

Александр про TeamViewer 12.0.75813 [16-04-2017]

не дает авторизоваться и не присылает писем подтверждения, + ресурсов жрет ну просто немеряно! Жаль очень хорошая программа была когда-то... RIP
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