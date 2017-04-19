CSVFileView для Windows

CSVFileView 2.31

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание CSVFileView 2.31Описание   Скачать CSVFileView 2.31СКАЧАТЬ (128 Кб) Скриншоты CSVFileView 2.31Скриншоты (1)   Статистика CSVFileView 2.31Статистика   Отзывы о CSVFileView 2.31Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

CSVFileView - простая в использовании утилита, которая предназначена для просмотра содержимого CSV-файлов в виде обычной таблицы. Присутствует возможность сортировать линии по названию одного из полей, удалять ненужные поля и изменить их порядок, а затем сохранить результат в виде CSV, XML-файла или HTML-отчета. Программа не требует установки.

Дополнительные файлы к программе:

Что нового в CSVFileView 2.31?
  • Добавлена опция "Align Numeric Columns To Right"
Скриншоты CSVFileView:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 090
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
ТОП-сегодня раздела "Расширения"
 

CPU-Control 2.1

CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер процессора различными процессами в многоядерных системах (включая и

Windows 7 DreamScene Activator 1.1

Windows 7 DreamScene Activator - небольшая программа для установки на рабочий стол в качестве фона вилеоклипа в формате WMV или MPG

Kingo Android Root 1.5.1

Kingo Android Root - удобный инструмент для получения Root-прав (прав Администратора) на устройствах под управлением ОС Android

Punto Switcher 4.3.6.1853

Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той раскладке. Бывает, что вместо "скачать" пишем "crfxfnm" или "Цштвщцы"

Volume2 1.1.4.347

Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем громкости с помощью мыши. Управление осуществляется путем вращения колеса мыши

ShellExView 1.97

ShellExView - небольшая бесплатная утилита, которая отображает список всех компонентов, расширяющих оболочку операционной системы Windows. Программа предоставляет

скачать Adguard

Отзывы о программе CSVFileView

Admin

Отзывов о программе CSVFileView 2.31 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 