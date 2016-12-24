MX Player — качественный видео-плеер для Android-смартфонов и планшетов. Позволяет смотреть видео-ролики в различных форматах, поддерживает переключение между разными аудио-дорожками фильмов, показывает титры. Причем титры можно настроить: шрифт, размер, положение, фон, тень, обводка букв для наилучшего восприятия текста на экране.

Плеер поддерживает аппаратное и программное декодирование видео, для двухъядерных Android-устройств используются оба ядра процессора, что значительно снижает нагрузку на систему.