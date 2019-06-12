VLC для Android

VLC 3.1.6 для Android

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Описание VLC 3.1.6 для AndroidОписание   Скачать VLC 3.1.6 для AndroidСКАЧАТЬ (26,06 Мб) Скриншоты VLC 3.1.6 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика VLC 3.1.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о VLC 3.1.6 для AndroidОтзывы (5)  
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VLC - мобильная версия популярного десктопного видеоплеера, который обладает широким функционалом и поддержкой различных кодеков и форматов.

Среди достоинств плеера имеется поддержка аппаратного декодирования, поддержка субтитров, возможность управления жестами, просмотр онлайн-трансляций и потокового видео, сортировка аудио и видео файлов по размеру или имени, встроенный 10-полосный эквалайзер и многое другое.

В настройках можно изменять ориентацию экрана, цвет интерфейса, задавать кодировку текста субтитров, регулировать настройки яркости, цветности и контрастности, управлять параметрами производительности, а также выбирать режимы вывода звука и видео.

VLC
VLC
VLC
VLC
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыПлееры
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Отзывы о программе VLC

Руся про VLC 3.0.0 для Android [16-02-2018]

VLC не удаляет видео с карты памяти
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Кока про VLC 2.0.6 для Android [23-05-2017]

Я перепутал ваш VLC работает. У меня стояла 1-ая версия.
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Кока про VLC 2.0.6 для Android [23-05-2017]

После установки VLC на смартфон с Андроид 6 перестали воспроизводиться собственные видео снятые смартфоном.
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Евгений про VLC 2.0.6 для Android [20-01-2017]

фигня после обновления перестало показывать тв
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Vitalchik77 про VLC 1.3.2 для Android [03-07-2015]

почему у него нет перемоток видео файлов ?
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