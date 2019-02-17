OLL.TV 2.3.2 для Android
Бесплатное приложение, которое предоставляет доступ украинским пользователям к интерактивному телевидению и дает возможность смотреть популярные телеканалы, прямые
MX Player 1.10.36 для Android
MX Player – популярнейший видео-плеер для Android-устройств. В программе присутствует возможность выбирать аудио-дорожки и показывать субтитры (параметры шрифта,
Лайм HD TV 2.1.5.1 для Android
Удобное и простое в использовании Android-приложение для бесплатного просмотра российских телеканалов, фильмов и сериалов. Присутствует программа передач на текущий
FRY!TV 90 для Android
Программа для просмотра более 1700 бесплатных онлайн каналов при помощи P2P технологии, которые теперь будут доступны в любом месте с любого мобильного гаджета или
OttPlayer 4.1.24 для Android
OttPlayer – смотрите IPTV на вашем устройстве из любых источников. Поддерживаются протоколы HLS, RTSP, TS by UDP, RTMP и плейлисты M3U8. Сначала создайте список
VLC 3.0.13 для Android
VLC – кроссплатформенный мультимедийный плеер встречается на большинстве операционных систем, в том числе, на Android. Поддержка большинства аудио/ видео форматов