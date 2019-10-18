Лайт HD TV для Android

Лайт HD TV 1.6.1.1 для Android

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Описание Лайт HD TV 1.6.1.1 для AndroidОписание   Скачать Лайт HD TV 1.6.1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (7,47 Мб) Скриншоты Лайт HD TV 1.6.1.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Лайт HD TV 1.6.1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Лайт HD TV 1.6.1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Лайт HD TV - мобильное приложение, с помощью которого можно в любое время и в любом месте просматривать более 170 центральных и региональных телеканалов. Все что нужно для работы программы - стабильное подключение к интернету через WI-FI ли мобильную сеть и больше ничего!

Основные возможности:

  • Бесплатный доступ к более 170 центральных и региональных телеканалов со своего мобильного устройства.
  • Моментальная загрузка и просмотр списка телеканалов.
  • Не нужно ждать пока список каналов загрузится снова, прежде чем вы начнете просмотр.
  • Удобное переключение между телеканалами прямо в видеоплеере.
  • В программе реализовано отображение текущей и следующей телепередачи.
  • Возможность составить свой список ТВ каналов (избранные телеканалы).
  • Настройка порядка и просмотра телеканалов, простым перетаскиванием иконки телеканала в избранном.
  • Качество видео в зависимости от скорости Интернета.
  • Простая и удобная телепрограмма.
Лайт HD TV
Лайт HD TV
Лайт HD TV
Лайт HD TV
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Плееры
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Отзывы о программе Лайт HD TV

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