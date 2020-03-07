IPTV для Android

IPTV 5.3.4 для Android

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Описание IPTV 5.3.4 для AndroidОписание   Скачать IPTV 5.3.4 для AndroidСКАЧАТЬ (21,2 Мб) Скриншоты IPTV 5.3.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика IPTV 5.3.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о IPTV 5.3.4 для AndroidОтзывы (1)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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IPTV - приложение с помощью которого можно просматривать на смартфоне или планшете IP-телевидение.

Для этого необходимо добавить плейлист со списком каналов, а в настройках указать с помощью какого плеера будет воспроизводиться видео (поддерживается большое количество сторонних плееров).

Поддерживаются плейлисты формата m3u и xspf, присутствует возможность воспроизведения мультикаст-потоков через UDP-прокси, ведется история плейлистов, а также имеется поддержка телепрограммы в формате JTV (при наличии ссылки на телепрограмму в плейлисте).

Что нового в IPTV 5.3.4 для Android?
  • Исправлены ошибки
IPTV
IPTV
IPTV
IPTV
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский, Венгерский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8 379
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе IPTV

михаил про IPTV 2.10.3 для Android [09-02-2015]

Скачал бесплатно,установил,пока всё работает.Спасибо авторам!
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