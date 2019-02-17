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MX Player для Android

MX Player 1.10.43 для Android

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Описание MX Player 1.10.43 для AndroidОписание   Скачать MX Player 1.10.43 для AndroidСКАЧАТЬ (26,99 Мб) Скриншоты MX Player 1.10.43 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика MX Player 1.10.43 для AndroidСтатистика   Отзывы о MX Player 1.10.43 для AndroidОтзывы (88)  
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4.03 из 5, всего оценок - 314
  • Рейтинг программы - 4.03 из 5
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MX Player — качественный видео-плеер для Android-смартфонов и планшетов. Позволяет смотреть видео-ролики в различных форматах, поддерживает переключение между разными аудио-дорожками фильмов, показывает титры. Причем титры можно настроить: шрифт, размер, положение, фон, тень, обводка букв для наилучшего восприятия текста на экране.

Плеер поддерживает аппаратное и программное декодирование видео, для двухъядерных Android-устройств используются оба ядра процессора, что значительно снижает нагрузку на систему.

Скриншоты MX Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 602 251
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
 Программа MX Player отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе MX Player

миха про MX Player 1.7.40 для Android [28-09-2016]

отличный плеер лутши еще не предумали
1 | | Ответить

Алекс про MX Player 1.7.40 для Android [23-08-2016]

Невозможно смотреть. Качество ужасное просто.
1 | 2 | Ответить

Klara про MX Player 1.7.40 для Android [06-03-2016]

Искала именно этот плеер, потому что он читает субтитры.
1 | | Ответить

ВЯЧЕСЛАВ про MX Player 1.7.40 для Android [06-03-2016]

ЕСЛИ В КОНТЕЙНЕРЕ ЗВУК В ФОРМАТЕ AAC ТО В ЛЮБОМ ФАЙЛЕ ЗВУКА НЕ БУДЕТЮ НУ НЕ ДРУЖИТ ОН С ЭТИМ ФОРМАТОМ И ВСЁ
3 | 8 | Ответить

Мимошёл в ответ ВЯЧЕСЛАВ про MX Player 1.9.24 для Android [03-12-2018]

Враньё! Всё работает.
1 | | Ответить

tin1400 про MX Player 1.7.40 для Android [19-01-2016]

Программа с лояльным интерфесом!
1 | | Ответить

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