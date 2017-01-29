Emsisoft Emergency Kit для Windows

Emsisoft Emergency Kit 12.0.0.6971

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Описание Emsisoft Emergency Kit 12.0.0.6971Описание   Скачать Emsisoft Emergency Kit 12.0.0.6971СКАЧАТЬ (271,96 Мб) Скриншоты Emsisoft Emergency Kit 12.0.0.6971Скриншоты (5)   Статистика Emsisoft Emergency Kit 12.0.0.6971Статистика   Отзывы о Emsisoft Emergency Kit 12.0.0.6971Отзывы (25)  
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4.74 из 5, всего оценок - 48
  • Рейтинг программы - 4.74 из 5
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Emsisoft Emergency Kit - не требующий инсталляции набор функциональных инструментов для эффективной борьбы с разнообразными вредоносными программи. Данный аварийный комплект позволяет обнаруживать и удалять вирусное ПО (более 4 миллионов известных угроз), к тому же благодаря своей портативности он отлично подходит для работы с USB носителей.

В состав пакета входят следующие компоненты:

  • Emsisoft Emergency Kit Scanner - сканер, позволяющий обнаруживать вирусы, трояны, черви, ботов, автодозвонщиков и другие вредоносные программы.
  • Emsisoft Commandline Scanner - антивирусный сканер, работающий из командной строки.
  • HiJackFree - менеджер процессов, служб, сервисов, драйверов, автозагрузки и др.
  • BlitzBlank - утилита, которая помогает удалить файлы, записи в реестре до перезагрузки системы.
  • Emergency USB stick - инструмент, позволяющий создать USB-носитель для очистки и удаления вирусного заражения.
Что нового в Emsisoft Emergency Kit 12.0.0.6971?
  • Улучшенный антивирусный движок. Сканер оптимизирован для обнаружения и удаления потенциально нежелательных программ (ПНП), которые доставляют большую неприятность всем пользователям.
  • Улучшенная работа облачной сети Emsisoft Anti-Malware Network. Улучшенная проверка по базе известных безопасных файлов после обнаружения антивирусным сканером или защитой в режиме реального времени для снижения количества ложных файлов.
  • Переработанная функция добавления в исключения. Белый список позволяет создавать исключения для программ и папок, используя шаблоны и переменные значения.
  • Обновленный интерфейс. Улучшенный пользовательский интерфейс делает более простым и удобным управление антивирусной проверкой.
  • Другие улучшения. Сотни других улучшений и исправлений проблем, основанных на мнении сообщества и обратной связи пользователей.
Скриншоты Emsisoft Emergency Kit:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 16 667
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка - Антивирусы

Отзывы о программе Emsisoft Emergency Kit

Владимир про Emsisoft Emergency Kit 11.9.0.6508 [10-11-2016]

У меня уже 3 года этот сканер стоит ! Правда ничего не находит у меня ! Да и другие сканеры ничего не находят ! Значит или защита у меня работает прекрасно или я очень осторожный при гулянке по интернету.
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Александр про Emsisoft Emergency Kit 11.0.0.6082 [17-02-2016]

Этот урод отчистил всю историю просмотров в браузерах и теперь подкидываюсь. Вонючая сцука, разрабы твари.
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Alexsandr про Emsisoft Emergency Kit 11.0.0.6082 [11-02-2016]

У меня Vista. До этого была 10-я версия EEK, всё было нормально. А потом перестала работать. Пишет, что работает с 7-ой и выше. Что делать?
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Alexsandr про Emsisoft Emergency Kit 11.0.0.6082 [11-02-2016]

У меня Vista. До этого была 10-я версия EEK, всё было нормально. А потом перестала работать. Пишет, что работает с 7-ой и выше. Что делать?
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Борис про Emsisoft Emergency Kit 11.0.0.6082 [11-02-2016]

Отличная бесплатная программа профессионального уровня. Куда не прошено - не лезет, находит и удаляет ненужное.
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