Emsisoft Emergency Kit - не требующий инсталляции набор функциональных инструментов для эффективной борьбы с разнообразными вредоносными программи. Данный аварийный комплект позволяет обнаруживать и удалять вирусное ПО (более 4 миллионов известных угроз), к тому же благодаря своей портативности он отлично подходит для работы с USB носителей.
В состав пакета входят следующие компоненты:
Emsisoft Emergency Kit Scanner - сканер, позволяющий обнаруживать вирусы, трояны, черви, ботов, автодозвонщиков и другие вредоносные программы.
Emsisoft Commandline Scanner - антивирусный сканер, работающий из командной строки.
HiJackFree - менеджер процессов, служб, сервисов, драйверов, автозагрузки и др.
BlitzBlank - утилита, которая помогает удалить файлы, записи в реестре до перезагрузки системы.
Emergency USB stick - инструмент, позволяющий создать USB-носитель для очистки и удаления вирусного заражения.
Улучшенный антивирусный движок. Сканер оптимизирован для обнаружения и удаления потенциально нежелательных программ (ПНП), которые доставляют большую неприятность всем пользователям.
Улучшенная работа облачной сети Emsisoft Anti-Malware Network. Улучшенная проверка по базе известных безопасных файлов после обнаружения антивирусным сканером или защитой в режиме реального времени для снижения количества ложных файлов.
Переработанная функция добавления в исключения. Белый список позволяет создавать исключения для программ и папок, используя шаблоны и переменные значения.
Обновленный интерфейс. Улучшенный пользовательский интерфейс делает более простым и удобным управление антивирусной проверкой.
Другие улучшения. Сотни других улучшений и исправлений проблем, основанных на мнении сообщества и обратной связи пользователей.
Владимир про Emsisoft Emergency Kit 11.9.0.6508 [10-11-2016]
У меня уже 3 года этот сканер стоит ! Правда ничего не находит у меня ! Да и другие сканеры ничего не находят ! Значит или защита у меня работает прекрасно или я очень осторожный при гулянке по интернету. | | Ответить
Александр про Emsisoft Emergency Kit 11.0.0.6082 [17-02-2016]
Этот урод отчистил всю историю просмотров в браузерах и теперь подкидываюсь. Вонючая сцука, разрабы твари. | 4 | Ответить
Alexsandr про Emsisoft Emergency Kit 11.0.0.6082 [11-02-2016]
У меня Vista. До этого была 10-я версия EEK, всё было нормально. А потом перестала работать. Пишет, что работает с 7-ой и выше. Что делать? | | Ответить
Alexsandr про Emsisoft Emergency Kit 11.0.0.6082 [11-02-2016]
У меня Vista. До этого была 10-я версия EEK, всё было нормально. А потом перестала работать. Пишет, что работает с 7-ой и выше. Что делать? | | Ответить
Борис про Emsisoft Emergency Kit 11.0.0.6082 [11-02-2016]
Отличная бесплатная программа профессионального уровня. Куда не прошено - не лезет, находит и удаляет ненужное. 3 | | Ответить