Emsisoft Emergency Kit - не требующий инсталляции набор функциональных инструментов для эффективной борьбы с разнообразными вредоносными программи. Данный аварийный комплект позволяет обнаруживать и удалять вирусное ПО (более 4 миллионов известных угроз), к тому же благодаря своей портативности он отлично подходит для работы с USB носителей. В состав пакета входят следующие компоненты:

Отзывы о программе Emsisoft Emergency Kit Владимир У меня уже 3 года этот сканер стоит ! Правда ничего не находит у меня ! Да и другие сканеры ничего не находят ! Значит или защита у меня работает прекрасно или я очень осторожный при гулянке по интернету.

| | Ответить Александр Этот урод отчистил всю историю просмотров в браузерах и теперь подкидываюсь. Вонючая сцука, разрабы твари.

| 4 | Ответить Alexsandr У меня Vista. До этого была 10-я версия EEK, всё было нормально. А потом перестала работать. Пишет, что работает с 7-ой и выше. Что делать?

| | Ответить Alexsandr У меня Vista. До этого была 10-я версия EEK, всё было нормально. А потом перестала работать. Пишет, что работает с 7-ой и выше. Что делать?

| | Ответить Борис Отличная бесплатная программа профессионального уровня. Куда не прошено - не лезет, находит и удаляет ненужное.

3 | | Ответить Читать все отзывы (25) / Добавить отзыв