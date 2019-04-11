Autorun Organizer для Windows

Autorun Organizer 3.09

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Описание Autorun Organizer 3.09Описание   Скачать Autorun Organizer 3.09СКАЧАТЬ (23,69 Мб) Скриншоты Autorun Organizer 3.09Скриншоты (3)   Статистика Autorun Organizer 3.09Статистика   Отзывы о Autorun Organizer 3.09Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Autorun Organizer - бесплатный менеджер автозагрузки Windows. Позволяет ускорить загрузку и работу системы.

Особенности Autorun Organizer:

  • Управление очередностью автозагрузки программ
  • Включение/отключение программ в автозапуске
  • Удаление записей
  • Пакетная работа с записями
  • Автоматический контроль отключенных программ
  • Отложенный запуск программ (недоступно в Windows XP)
  • Наглядная диаграмма времени загрузки Windows
  • Автоматическое определение ошибочных записей
Autorun Organizer
Autorun Organizer
Autorun Organizer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 7 687
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка
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Отзывы о программе Autorun Organizer

TatarinS про Autorun Organizer 2.15 [27-02-2016]

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