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BSPlayer FREE для Android

BSPlayer FREE 1.30.195 для Android

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Описание BSPlayer FREE 1.30.195 для AndroidОписание   Скачать BSPlayer FREE 1.30.195 для AndroidСКАЧАТЬ (10,99 Мб) Скриншоты BSPlayer FREE 1.30.195 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика BSPlayer FREE 1.30.195 для AndroidСтатистика   Отзывы о BSPlayer FREE 1.30.195 для AndroidОтзывы (32)  
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3.97 из 5, всего оценок - 45
  • Рейтинг программы - 3.97 из 5
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BSPlayer FREE — очень хороший видео-плеер для Android-смартфонов и планшетов. Поддерживает огромное количество форматов видео, среди которых divx, flv, mov, mkv, mp4, avi. Плеер умеет воспроизводить потоковое видео, может переключаться между различными аудио-дорожками, показывает субтитры. Для управления громкостью, яркостью дисплея и воспроизведением используются простые жесты.

Особенности приложения:

  • Аппаратное ускорение видео.
  • Поддержка 2-х и 4-х ядерного декодирований.
  • Воспроизводство контента напрямую через Wi-Fi.
  • Поддержка USB OTG.
Скриншоты BSPlayer FREE:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 157 317
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
 Программа BSPlayer FREE отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе BSPlayer FREE

Владимир 82 про BSPlayer FREE 1.26.186 для Android [30-01-2016]

До него пользовался Rock player почти 3 года и думал что это лучшая программа но... На Z3 что то не захотела работать :-(. С BS запустилась спасибо разработчикам
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Сергей про BSPlayer FREE 1.25.184 для Android [19-12-2015]

все круто спасибо плеер класс
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rera про BSPlayer FREE 1.21.175 для Android [05-12-2014]

из нескольких опробованных здесь проигрывателей этот лучший - единственный всеядный (samsung S3 mini)
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Sergey про BSPlayer FREE 1.19.173 для Android [04-11-2014]

У меня версия 1.9.153, идеально работает! Уст.файл 6.24Мб
Если у кого глючит, пробуйте другую версию.
Это самый лучший проигрыватель на андроид, лучше этого, я ненашёл.
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Чувак про BSPlayer FREE 1.19.172 для Android [23-10-2014]

говнецо, вывалилось с ошибкой через 5 секунд...и за это хотят ещё денег? ну ну...
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