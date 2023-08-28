Crystal TV+ для Android
|Оценка:
|3.74/5 голосов - 47
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.1766 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Crystal Reality Media LLC
|Категории:
|Плееры - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 118 801 | Статистика
|Размер:
|20,16 Мб
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Crystal TV+ — программа для просмотра онлайн телеканалов с самыми популярными российскими каналами эфирного телевидения. Автоматически адаптируется к скорости доступа в интернет и всегда показывает наилучшее изображение независимо от того, где вы находитесь. Благодаря технологии Crystal Adaptive Streaming, приложение стабильно работает даже в сетях 3G и EDGE.
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Отзывы о программе Crystal TV+
homa про Crystal TV 3.1.687 для Android [20-04-2016]
После каждых 15 минут просмотра на Андроиде воспроизведение останавливается и выскакивает экран с просьбой оплаты дополнительных услуг. Отменить это нельзя, так зачем пишется, что программа бесплатная? Смотреть так просто невозможно!
5 | 3 | Ответить
GT-S5830I os2.3.6 про Crystal TV 3.1.687 для Android [15-01-2015]
Syncope про Crystal TV 3.1.472 для Android [27-10-2013]
Не слушайте скептиков! Я уже года 3 пользуюсь Кристаллом на компе, прочие проги сложнее, задумчивее и уступают интерфейсом! Открытых каналов (около 30-ти) мне хватает за глаза. На смартфоне (Wi-Fi) работает всё так же приятно. Респект разрабам!
3 | 2 | Ответить
roma про Crystal TV 2.0.25 для Android [06-10-2012]
прошагал супер но ее нужно патчить чтобы смотреть все каналы!
3 | 3 | Ответить