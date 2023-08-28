Crystal TV+ для Android

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Оценка: 3.74/5 голосов - 47
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.1766 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Плееры - другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 118 801 | Статистика
Размер:20,16 Мб
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Crystal TV+ скриншот № 1
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Crystal TV+ скриншот № 4

Crystal TV+ — программа для просмотра онлайн телеканалов с самыми популярными российскими каналами эфирного телевидения. Автоматически адаптируется к скорости доступа в интернет и всегда показывает наилучшее изображение независимо от того, где вы находитесь. Благодаря технологии Crystal Adaptive Streaming, приложение стабильно работает даже в сетях 3G и EDGE.

Crystal TV — это телевизор на вашем Android-смартфоне, в котором присутствует встроенная программа передач, функция картинка в картинке и вид матрицы.

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Отзывы о программе Crystal TV+

homa про Crystal TV 3.1.687 для Android [20-04-2016]

После каждых 15 минут просмотра на Андроиде воспроизведение останавливается и выскакивает экран с просьбой оплаты дополнительных услуг. Отменить это нельзя, так зачем пишется, что программа бесплатная? Смотреть так просто невозможно!
5 | 3 | Ответить

GT-S5830I os2.3.6 про Crystal TV 3.1.687 для Android [15-01-2015]

Кристал не устанавливается.Сбой разбора.:-(
2 | 4 | Ответить

Syncope про Crystal TV 3.1.472 для Android [27-10-2013]

Не слушайте скептиков! Я уже года 3 пользуюсь Кристаллом на компе, прочие проги сложнее, задумчивее и уступают интерфейсом! Открытых каналов (около 30-ти) мне хватает за глаза. На смартфоне (Wi-Fi) работает всё так же приятно. Респект разрабам!
3 | 2 | Ответить

roma про Crystal TV 2.0.25 для Android [06-10-2012]

прошагал супер но ее нужно патчить чтобы смотреть все каналы!
3 | 3 | Ответить

казах про Crystal TV 2.0.25 для Android [27-08-2012]

не качайте прямое разводилово
2 | 2 | Ответить

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