Crystal TV+ — программа для просмотра онлайн телеканалов с самыми популярными российскими каналами эфирного телевидения. Автоматически адаптируется к скорости доступа в интернет и всегда показывает наилучшее изображение независимо от того, где вы находитесь. Благодаря технологии Crystal Adaptive Streaming, приложение стабильно работает даже в сетях 3G и EDGE.

Crystal TV — это телевизор на вашем Android-смартфоне, в котором присутствует встроенная программа передач, функция картинка в картинке и вид матрицы.