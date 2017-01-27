Ivideon - программа позволяет в любой точке Планеты, где есть Интернет подключение, просматривать данные с ваших IP видеокамер или обычных вебкамер, в местах их установки. Это может быть офис, дом, детская комната и т.д.

Все что необходимо - установить на компьютере серверное приложение Ivideon Server и настроить его. Программа может создавать архивы видео, которые затем можно просмотреть локально или удаленно. Так же можно задавать интервал съемки видео.