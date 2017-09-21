Программы для Windows » Система » Эмуляторы » BlueStacks App Player 3.50.49.1641
BlueStacks App Player для Windows

BlueStacks App Player 3.50.49.1641

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание BlueStacks App Player 3.50.49.1641Описание   Скачать BlueStacks App Player 3.50.49.1641СКАЧАТЬ (252,08 Мб) Скриншоты BlueStacks App Player 3.50.49.1641Скриншоты (3)   Статистика BlueStacks App Player 3.50.49.1641Статистика   Отзывы о BlueStacks App Player 3.50.49.1641Отзывы (126)  
Оцените программу!
4.14 из 5, всего оценок - 338
  • Рейтинг программы - 4.14 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

BlueStacks App Player - приложение, которое позволяет пользователю без особых проблем запускать Android-приложения на настольных ПК, ноутбуках, нетбуках и планшетах под управлением ОС Windows. В комплект программы уже входит десяток приложений для платформы Android (Bloomberg, Drag Racing, AporKalypse, Talking Tom и др.). Однако Вы можете дополнительно добавлять любые Android-приложения из Google Play, и при необходимости менять их.

Стоит отметить функцию синхронизации эмулятора с Вашим реальным Android-устройством. Для этого надо будет ввести свои учетные данные, и тогда все имеющиеся приложения, сервисы и документы будут доступны на настольном компьютере.

BlueStacks App Player имеет гибкие настройки, ведь Android-девайсы имеют преимущественно сенсорное управление, чего лишены стандартные ПК. Так, например, акселерометрные опции мобильного устройства могут быть заменены на управление с клавиатуры, что позволит полноценно использовать Android-приложение.

Основные возможности приложения:

  • Запуск Android-приложений на настольном ПК.
  • Синхронизация приложений мобильного устройства с компьютером.
  • Поддержка технологии Android Debug Bridge.
  • Поддержка 3D-игр.
  • Качественная работа с магазинами Google Play, AMD AppZone и Amazon Appstore.
  • Наличие виртуальных SD-карт.
  • Возможность получить Root-права.
Что нового в BlueStacks App Player 3.50.49.1641?
  • Различные улучшения в работе программы
Скриншоты BlueStacks App Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 248 947
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы
ТОП-сегодня раздела "Эмуляторы"
 

VirtualBox 5.1.28.117968

VirtualBox - приложение, которое позволяет пользователю создавать виртуальные машины с конфигурациями реального ПК, и затем запускать на них любую операционную

Android SDK 24.4.1

Android SDK - универсальная оболочка для моделирования и разработки различных программных продуктов под операционную систему Android

VMware Workstation 12.5.7 build 5813279

VMware Workstation - приложение для одновременного запуска на ПК нескольких операционных систем, благодаря использованию системы виртуализации. Реализована поддержка

Droid4X 0.10.5

Droid4X - отличный эмулятор операционки Android для запуска приложений этой мобильной ОС на стационарных ПК под управлением Windows

VMware Player 12.5.7 build 5813279

VMware Player - мощный инструмент для работы с виртуальными машинами, с помощью которого на одном ПК можно запускать несколько операционных систем. поддерживает

DOSBox 0.74

DOSBox - Программа эмулирует x86 процессор с поддержкой звука и DOS, позволяя тем самым запускать старые игры на платформах, не имеющих DOS

скачать Adguard

Отзывы о программе BlueStacks App Player

Константин про BlueStacks App Player 2.6.106.7903 [06-04-2017]

Прога вымогает деньги!Первые пару запусков норм было, а потом при попытке запустить любое приложение выскакивает окно с требованием купить премиум, и его не отключить, гавно короче...
2 | | Ответить

лалала про BlueStacks App Player 2.6.106.7903 [03-04-2017]

норм прога, работает
1 | | Ответить

Пышка про BlueStacks App Player 2.6.106.7903 [25-03-2017]

Это программа дно, лагает каждые 5 секунд, как вы создали это дерьмо, ведь так постараться надо чтобы такое дерьмо сделать
2 | | Ответить

Анон про BlueStacks App Player 2.5.97.6358 [04-03-2017]

Постоянно лагает
| | Ответить

xxx-KOCA-xxx про BlueStacks App Player 2.5.97.6358 [18-02-2017]

Норм работает лаги от того что у вас слабые компы купи норм железо для виртуальной машины
| 1 | Ответить

олег в ответ xxx-KOCA-xxx про BlueStacks App Player 2.7.307.8213 [01-05-2017]

дело не в машине а в проге у меня машина норм танки идут на средних настройках
| | Ответить

макс в ответ xxx-KOCA-xxx про BlueStacks App Player 2.7.320.8504 [03-06-2017]

эта херня лагает и это не зависит от компа,у меня ведьмака3 на высоких тянет а эту парашу нет,хочешь сказать у меня с мощностью проблема
1 | | Ответить

Читать все отзывы (126) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 