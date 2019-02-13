Nox Player - мощный эмулятор операционной системы Android, позволяющий запускать приложения для этой "оси" прямо на ПК с Windows. От подобных эта программа отличается достаточно высокой производительностью, наличием дополнительных параметров управления, набором встроенных инструментов оптимизации и простой настройкой.

Эмулятор основан на платформе Android 4.4.2 и 5.1.1, совместим с X86/AMD, что обеспечивает поддержку практически всех приложений. Кстати, программы можно устанавливать из Google Play, а также и путем распаковки имеющегося у Вас apk-файла.

Для удобства использования сенсорных приложений на десктопном ПК предусмотрена опция назначения клавиш управления игр или G-сенсора кнопкам клавиатуры или мыши. Что говорить, если программа может даже эмулировать встряхивание виртуального девайса, указывать географическое расположение, делать снимки экрана монитора и др.

Настройки эмулятора тоже достаточно разнообразны, позволяя создать полностью адаптированное устройство "под себя": смартфон или планшет, разрешение экрана, объём памяти, данные производителя, модель устройства и т.д. Кстати, этот эмулятор автоматически изменяет ориентацию экрана, если это требуется для конкретного приложения.

В целом, Nox Player действительно один из лучших эмуляторов Android, который поможет разработчикам тестировать приложения, а простым пользователям познакомиться с игрой перед загрузкой на реальное устройство.