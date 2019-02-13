Nox App Player для Windows

Nox App Player 6.2.7.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Nox App Player 6.2.7.0Описание   Скачать Nox App Player 6.2.7.0СКАЧАТЬ (323,11 Мб) Скриншоты Nox App Player 6.2.7.0Скриншоты (4)   Статистика Nox App Player 6.2.7.0Статистика   Отзывы о Nox App Player 6.2.7.0Отзывы (37)  
Оцените программу!
4.31 из 5, всего оценок - 128
  • Рейтинг программы - 4.31 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nox Player - мощный эмулятор операционной системы Android, позволяющий запускать приложения для этой "оси" прямо на ПК с Windows. От подобных эта программа отличается достаточно высокой производительностью, наличием дополнительных параметров управления, набором встроенных инструментов оптимизации и простой настройкой.

Эмулятор основан на платформе Android 4.4.2 и 5.1.1, совместим с X86/AMD, что обеспечивает поддержку практически всех приложений. Кстати, программы можно устанавливать из Google Play, а также и путем распаковки имеющегося у Вас apk-файла.

Для удобства использования сенсорных приложений на десктопном ПК предусмотрена опция назначения клавиш управления игр или G-сенсора кнопкам клавиатуры или мыши. Что говорить, если программа может даже эмулировать встряхивание виртуального девайса, указывать географическое расположение, делать снимки экрана монитора и др.

Настройки эмулятора тоже достаточно разнообразны, позволяя создать полностью адаптированное устройство "под себя": смартфон или планшет, разрешение экрана, объём памяти, данные производителя, модель устройства и т.д. Кстати, этот эмулятор автоматически изменяет ориентацию экрана, если это требуется для конкретного приложения.

В целом, Nox Player действительно один из лучших эмуляторов Android, который поможет разработчикам тестировать приложения, а простым пользователям познакомиться с игрой перед загрузкой на реальное устройство.

Размер файла: 323,11 Мб (Загрузок: 80 702)
Что нового в Nox App Player 6.2.7.0?
  • Решена проблем совместимости некоторых игр
  • Улучшены некоторые функции
Скриншоты Nox App Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)179 / 80 702
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы
ТОП-сегодня раздела "Эмуляторы"
 

VirtualBox 6.0.4.128413

VirtualBox - приложение, которое позволяет пользователю создавать виртуальные машины с конфигурациями реального ПК, и затем запускать на них любую операционную

VMware Workstation 15.0.2 build 10952284

VMware Workstation - приложение для одновременного запуска на ПК нескольких операционных систем, благодаря использованию системы виртуализации. Реализована поддержка

MEmu 6.0.8.1

MEmu - отличный эмулятор операционной системы Android, который полностью настраивается под предпочтения и потребности пользователя, и позволяет насладиться любимыми

Nox App Player 6.2.6.3

Nox App Player - неплохой эмулятор оси Android для запуска мобильной системы на компьютере. Обеспечивает поддержку практически всех приложений с Google Play и

Droid4X 0.10.6

Droid4X - отличный эмулятор операционки Android для запуска приложений этой мобильной ОС на стационарных ПК под управлением Windows

Android SDK 24.4.1

Android SDK - универсальная оболочка для моделирования и разработки различных программных продуктов под операционную систему Android

скачать Adguard

Отзывы о программе Nox App Player

Andrey про Nox App Player 6.2.6.0 [12-12-2018]

На сайте новая версия. Раньше вроде нокс ставил, была ерунда, сейчас не знаю.
6 | | Ответить

Иван про Nox App Player 6.2.5.3 [27-11-2018]

Самый навороченный эмулятор что я видел. Класс!!!!
| | Ответить

Сергей про Nox App Player 6.2.5.3 [27-11-2018]

Лучший эмулятор который есть вообще. Просто бомбовый эмулятор с кучей возможностей
| | Ответить

робин Гуд про Nox App Player 6.2.5.0 [12-11-2018]

Скачайте BlueStaks и не мучайтесь с этими ноксами! BlueStacks уже пол года стоит и прекрасно работает! К тому-же он на 7 андроиде и в 3Д игры на МАКСИМАЛЬНЫХ настройках ОТЛИЧНО работает! Всем советую! И не ставьте всякую фигню! (P.S. не реклама)
12 | 9 | Ответить

Андрей в ответ робин Гуд про Nox App Player 6.2.5.3 [27-11-2018]

У Нокса первым появился 7 Android. Там теперь доступно три версии одновременно, можно и джойстики подключать. Так чо давайте без ля-ля.
| | Ответить

Сергей в ответ робин Гуд про Nox App Player 6.2.5.3 [27-11-2018]

Вы вообще открывали нокс?)) Что за чушь вы несете)) андроид 7 давно используется в ноксе)
| | Ответить

Илья в ответ робин Гуд про Nox App Player 6.2.6.2 [19-01-2019]

А PUBG mobile через него не тянет
5 | 4 | Ответить

Корр про Nox App Player 6.2.5.0 [30-10-2018]

Nox - самое худшее дерьмо, которое я когда-либо использовал. Постоянные вылеты и глюки. Невозможно играть. Абсолютно никому не советую устанавливать эту программу. Я не знаю, как справляются со своими задачами другие эмуляторы, но Nox - точно самое дерьмовое дерьмо из всех виденных мной программ.
13 | 5 | Ответить

Олег в ответ Корр про Nox App Player 6.2.5.3 [27-11-2018]

Если твой комп тупит не значит что он плохой, у всех работает ты выделился, особенный прям)
| | Ответить

максим в ответ Корр про Nox App Player 6.2.6.0 [25-12-2018]

если у тебя плохая операционная система,то это не значит что нужно винить приложение!!!
11 | 1 | Ответить

Илья в ответ Корр про Nox App Player 6.2.6.0 [31-12-2018]

Если комп говно - это твои проблемы
6 | 2 | Ответить

Показать еще 1
Читать все отзывы (37) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 