Geekbench 4.1.0 для Mac Geekbench - предоставляет полный набор тестов разработаных для быстрого и точного измерения производительности процессора и памяти вашего компьютера MacTracker 5.1.210 для Mac MacTracker - очень неплохая утилита, которая отображает максимально подробную информацию о вашем Маке и о всех официально выпущенных Маках различного семейства. iStat nano 2.2 WDG для Mac iStat nano - отображает различную статистическую информацию относительно ресурсов Мака: загрузку CPU, состояние HDD, ОЗУ, информацию о сетевых подключениях,

iCyclone 0.9.5 b2 для Mac iCyclone - утилита предназначена для контроля температуры и управления частотой вращения вентиляторов. Можно задавать максимально допустимую температуру, при этом iStat pro 4.71 WDG для Mac iStat pro - отображает различную статистическую информацию относительно ресурсов Мака: загрузку CPU, состояние HDD, ОЗУ, информацию о сетевых подключениях, iStat menus 5.01 для Mac iStat menus - утилита, которая встраивается в системное меню Apple Mac OS X и выводит информацию о ресурсах Мака: загрузку CPU, состояние HDD, ОЗУ, информацию о