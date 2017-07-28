Geekbench 4.1.0 для Mac
Geekbench - предоставляет полный набор тестов разработаных для быстрого и точного измерения производительности процессора и памяти вашего компьютера
MacTracker 5.1.210 для Mac
MacTracker - очень неплохая утилита, которая отображает максимально подробную информацию о вашем Маке и о всех официально выпущенных Маках различного семейства.
iStat nano 2.2 WDG для Mac
iStat nano - отображает различную статистическую информацию относительно ресурсов Мака: загрузку CPU, состояние HDD, ОЗУ, информацию о сетевых подключениях,
iCyclone 0.9.5 b2 для Mac
iCyclone - утилита предназначена для контроля температуры и управления частотой вращения вентиляторов. Можно задавать максимально допустимую температуру, при этом
iStat pro 4.71 WDG для Mac
iStat pro - отображает различную статистическую информацию относительно ресурсов Мака: загрузку CPU, состояние HDD, ОЗУ, информацию о сетевых подключениях,
iStat menus 5.01 для Mac
iStat menus - утилита, которая встраивается в системное меню Apple Mac OS X и выводит информацию о ресурсах Мака: загрузку CPU, состояние HDD, ОЗУ, информацию о