Geekbench – узнайте насколько мощное у вас устройство с помощью данного популярного бенчмарка. Также он покажет основную информацию об операционной системе и подробности про «систему-на-чипе». Приложение включает в себе несколько тестов, имитирующих реальную загрузку девайса для быстрого и точного определения производительности процессора.

Программа показывает вычислительную мощность всех ядер в режиме Multi-Core, в «одиночном» режиме Single-Core, а также быстродействие оперативной памяти. Помимо этого, вы сможете протестировать аккумуляторную батарею. Полученные результаты можно сравнить с другими устройствами и поделиться ими с пользователями.