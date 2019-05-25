Geekbench для Android

Geekbench 4.3.4 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Geekbench 4.3.4 для AndroidОписание   Скачать Geekbench 4.3.4 для AndroidСКАЧАТЬ (95,79 Мб) Скриншоты Geekbench 4.3.4 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Geekbench 4.3.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Geekbench 4.3.4 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Geekbench – узнайте насколько мощное у вас устройство с помощью данного популярного бенчмарка. Также он покажет основную информацию об операционной системе и подробности про «систему-на-чипе». Приложение включает в себе несколько тестов, имитирующих реальную загрузку девайса для быстрого и точного определения производительности процессора.

Программа показывает вычислительную мощность всех ядер в режиме Multi-Core, в «одиночном» режиме Single-Core, а также быстродействие оперативной памяти. Помимо этого, вы сможете протестировать аккумуляторную батарею. Полученные результаты можно сравнить с другими устройствами и поделиться ими с пользователями.

Что нового в Geekbench 4.3.4 для Android?
  • Исправлены ошибки
Geekbench
Geekbench
Geekbench
Geekbench
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 550
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБенчмарки, тесты
ТОП-сегодня раздела "Бенчмарки, тесты"
 

PCMark 2.0.3716 для Android

PCMark – бенчмарк для теста производительности девайса и времени автономной работы аккумулятора. В приложении присутствуют отдельные тесты для ОЗУ и флеш-памяти

AnTuTu Benchmark 7.1.5 для Android

AnTuTu Benchmark – узнайте текущие возможности вашего Android-устройства с помощью популярного бенчмарка. Производительность центрального процессора, мощность

Тест на скорость 2.1.6 для Android

Тест на скорость – несложно догадаться, что утилита показывает скорость вашего интернет-соединения. Особенные настройки позволяют максимально точно определить

CaffeineMark 1.0.0 для Android

CaffeineMark - утилита для оценки производительности виртуальной машины Java на коммуникаторах, работающих под управлением ОС Google Android

A1 SD Bench 2.6.2 для Android

Утилита для тестирования SD-карт, ОЗУ и внутренней памяти, скорости чтения и записи, а также проверки производительности Android-устройств с возможностью

Test Your Android 5.2.0 для Android

Test Your Android – утилита для быстрого тестирования компонентов вашего Android-устройства. Проверять можно работу чипа, памяти, батареи, узнать точное количество

скачать Adguard

Отзывы о программе Geekbench

Admin

Отзывов о программе Geekbench 4.3.4 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 