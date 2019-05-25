PCMark 2.0.3716 для Android
PCMark – бенчмарк для теста производительности девайса и времени автономной работы аккумулятора. В приложении присутствуют отдельные тесты для ОЗУ и флеш-памяти
AnTuTu Benchmark 7.1.5 для Android
AnTuTu Benchmark – узнайте текущие возможности вашего Android-устройства с помощью популярного бенчмарка. Производительность центрального процессора, мощность
Тест на скорость 2.1.6 для Android
Тест на скорость – несложно догадаться, что утилита показывает скорость вашего интернет-соединения. Особенные настройки позволяют максимально точно определить
CaffeineMark 1.0.0 для Android
CaffeineMark - утилита для оценки производительности виртуальной машины Java на коммуникаторах, работающих под управлением ОС Google Android
A1 SD Bench 2.6.2 для Android
Утилита для тестирования SD-карт, ОЗУ и внутренней памяти, скорости чтения и записи, а также проверки производительности Android-устройств с возможностью
Test Your Android 5.2.0 для Android
Test Your Android – утилита для быстрого тестирования компонентов вашего Android-устройства. Проверять можно работу чипа, памяти, батареи, узнать точное количество