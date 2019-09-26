Geekbench для Windows

Geekbench 5.0.2

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Описание Geekbench 5.0.2Описание   Скачать Geekbench 5.0.2СКАЧАТЬ (93,76 Мб) Скриншоты Geekbench 5.0.2Скриншоты (1)   Статистика Geekbench 5.0.2Статистика   Отзывы о Geekbench 5.0.2Отзывы (0)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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Geekbench - кросс-платформенный эталонный тест для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти компьютера.

При желании Вы можете опубликовать и сравнить свои показатели с результатами других пользователей данного теста. Для этих целей в Geekbench встроен браузер Geekbench Result Browser.

Что нового в Geekbench 5.0.2?
  • Различные улучшения в работе программе
  • Исправлены ошибки
Geekbench
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 14 975
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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Отзывы о программе Geekbench

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