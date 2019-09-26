Geekbench для macOS

Geekbench 5.0.2 для Mac

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Описание Geekbench 5.0.2 для MacОписание   Скачать Geekbench 5.0.2 для MacСКАЧАТЬ (113,25 Мб) Скриншоты Geekbench 5.0.2 для MacСкриншоты (2)   Статистика Geekbench 5.0.2 для MacСтатистика   Отзывы о Geekbench 5.0.2 для MacОтзывы (0)  
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Geekbench - набор тестов разработаных для быстрого и точного измерения производительности процессора и памяти вашего компьютера. Анализироваться могут как 32-х так и 64-х разрядные системы. При желании Вы можете опубликовать и сравнить свои показатели с результатами других пользователей теста Geekbench.

Что нового в Geekbench 5.0.2 для Mac?
  • Различные улучшения в работе программе
  • Исправлены ошибки
Geekbench
Geekbench
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 803
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБенчмарки, тесты
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Отзывы о программе Geekbench

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