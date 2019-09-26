Geekbench 5.0.1 для Mac
Geekbench - предоставляет полный набор тестов разработаных для быстрого и точного измерения производительности процессора и памяти вашего компьютера
iStat menus 5.01 для Mac
iStat menus - утилита, которая встраивается в системное меню Apple Mac OS X и выводит информацию о ресурсах Мака: загрузку CPU, состояние HDD, ОЗУ, информацию о
MacTracker 5.1.210 для Mac
MacTracker - очень неплохая утилита, которая отображает максимально подробную информацию о вашем Маке и о всех официально выпущенных Маках различного семейства.
iStat pro 4.71 WDG для Mac
iStat pro - отображает различную статистическую информацию относительно ресурсов Мака: загрузку CPU, состояние HDD, ОЗУ, информацию о сетевых подключениях,
iStat nano 2.2 WDG для Mac
iStat nano - отображает различную статистическую информацию относительно ресурсов Мака: загрузку CPU, состояние HDD, ОЗУ, информацию о сетевых подключениях,