Geekbench - популярный бенчмарк для мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно быстро и легко узнать насколько мощный ваш девайс. Отображает основную информацию об операционной системе, предлагает несколько тестов, имитирующих реальную загрузку устройства для определения производительности процессора.

Показывает вычислительную мощность всех ядер в режиме Multi-Core, Single-Core, быстродействие оперативной памяти, а также присутствует возможность протестировать аккумуляторную батарею.

Полученные результаты можно сравнить с другими устройствами и поделиться ими с пользователями.