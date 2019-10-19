Geekbench для iOS

Geekbench 5.0.2 для iPhone, iPad

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Описание Geekbench 5.0.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Geekbench 5.0.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (126 Мб) Скриншоты Geekbench 5.0.2 для iPhone, iPadСкриншоты (3)   Статистика Geekbench 5.0.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Geekbench 5.0.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Geekbench - популярный бенчмарк для мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно быстро и легко узнать насколько мощный ваш девайс. Отображает основную информацию об операционной системе, предлагает несколько тестов, имитирующих реальную загрузку устройства для определения производительности процессора.

Показывает вычислительную мощность всех ядер в режиме Multi-Core, Single-Core, быстродействие оперативной памяти, а также присутствует возможность протестировать аккумуляторную батарею.

Полученные результаты можно сравнить с другими устройствами и поделиться ими с пользователями.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Geekbench
Geekbench
Geekbench
Статус программы Платная | Цена: 75 руб.
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 413
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБенчмарки, тесты
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Отзывы о программе Geekbench

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