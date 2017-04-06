HitmanPro для Windows

HitmanPro 3.7.18.284 Final

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Описание HitmanPro 3.7.18.284 FinalОписание   Скачать HitmanPro 3.7.18.284 FinalСКАЧАТЬ (11,05 Мб) Скриншоты HitmanPro 3.7.18.284 FinalСкриншоты (3)   Статистика HitmanPro 3.7.18.284 FinalСтатистика   Отзывы о HitmanPro 3.7.18.284 FinalОтзывы (34)  
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4.60 из 5, всего оценок - 105
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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HitmanPro - эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями, шпионскими и другими вредоносными программами, которая представляет собой антишпионский "облачный" сканер, использующий в работе базы сигнатур Emsisoft, Ikarus, G Data и Dr.Web.

Присутствуют функции обнаружения остатков вредоносного ПО, встроенный планировщик, экспертный режим, проверка подозрительных файлов с использованием базы сервиса VirusTotal (необходимо иметь VirusTotal Public API Key), создание точки восстановления перед удалением файлов, интеграция в контекстное меню Проводника, поддержка прокси и многое другое.

Что нового в HitmanPro 3.7.18.284 Final?
  • Исправлены ошибки
  • Обновлены переводы
Скриншоты HitmanPro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)76 / 74 465
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы - Антишпионы

Отзывы о программе HitmanPro

Dr.Side про HitmanPro 3.7.15.281 [26-01-2017]

Бесполезная программа создающая вид.
| 1 | Ответить

Nik про HitmanPro 3.7.15.281 [13-11-2016]

Прога не особо помогла реклама до сих пор все удалил что она посоветовала
1 | 1 | Ответить

Натали про HitmanPro 3.7.14.280 [05-11-2016]

СПАСИБО огромное! Все получилось - рекламы пока не мучают!
| | Ответить

шдгропмг про HitmanPro 3.7.14.265 [09-08-2016]

круче проги нет
| | Ответить

Лиза про HitmanPro 3.7.14.265 [19-05-2016]

Что писать в подтверждении емаил адреса?
4 | 22 | Ответить

Читать все отзывы (34) / Добавить отзыв
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