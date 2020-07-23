Bitdefender Antivirus Free Edition – бесплатный антивирус, использующий вирусные сигнатуры и проактивные технологии Bitdefender для защиты от новых и неизвестных угроз в режиме реального времени.
Функциональность и эффективность полноценных платных решений позволяет надежно защищать компьютер от вредоносных программ, сетевых угроз, мошеннических и фишинговых веб-сайтов.
Этот бесплатный антивирус простой и легкий в использовании. Защита в режиме реального времени, облако, активный вирусный контроль, проактивные технологии и сканирование HTTP-трафика для защиты от онлайн-угроз и фишинга.
Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ
Отзывы о программе BitDefender Free Edition
user про BitDefender Free Edition 1.0.6.12 / 10.0 [23-09-2018]
Зажрались. Updater вешает любой комп, весь трафик к себе. Установка, только если усё(Абсолютно всё) совпало. Игры на весь экран все закрывает. 2 | 14 | Ответить
bozon16 про BitDefender Free Edition 1.0.6.12 / 10.0 [23-04-2018]
Устанавливал-переустанавливал раз 8 на комп - ни разу не установилась нормально... 3 | 12 | Ответить
Александр про BitDefender Free Edition 1.0.6.12 / 10.0 [05-04-2018]
Я пожалел, что доверил Bitdefender безопасность трёх своих компьютеров и больше не доверяю этой компании. После оплаты, на офсайте, годовой подписки на Bitdefender Total Security 2018 за 29.99 EUR, я обнаружил, что кроме этой суммы с моей карты списано дополнительно 22.49 EUR Оказалось, что мне без моего согласия, молча продали еще и свой сервис поддержки Bitdefender Install & SetUp MultiPlatform (1 intervention), который мне не нужен и я его не заказывал конечно. Эту оплату я вернул, обратившись в свой банк, который уже и будет разбираться с этим продавцом. А Bitdefender тоже прислал ответ на моё обращение в их службу поддержки и вместо извинения, некий Matei-Stefan Bozieru начал меня "лечить" объясняя, что это за замечательный сервис всего за 22.49 EUR, но если я сам умею установить себе их антивирус, то они мне предлагают, вместо возврата денег, продлить мою подписку еще на 12 месяцев. Но я считаю, что мои деньги были украдены и доверие утрачено, естественно. Только возврат. 2 | 7 | Ответить
Bitdefender бог про BitDefender Free Edition 1.0.21.1099 / 10.0 [06-08-2016]
из бесплатных и качественных продуктов антивирусной защиты - этот антивирь лучшее простое решение, подходит для любого компа, так как не нагружает цп при сканере + постоянный сканер практически ничего не занимает, имеется журнал и карантин, имеется сканер по требованию. чтобы исключить файл из карантина - нажмите на LOGS в левом нижнем углу, при этом откроется окощко с двумя вкладками - журналом и карантином. выбрать вкладку с карантином и там увидите что программа заблокировала. чтобы разблокировать просто нажмите на маленький замочек (открыть замок, закрыть замок) - всё. так же этот антивирь часто обновляется - что для средства защиты огромный плюс. язык - только англ. не проблема. потому что в трёх кноплках не разберется только круглый балван. пожалуй это всё, что можно сказать про бесплатник битдефендера. а вот скажу вам, когда я ставил платный битдефендр, то там я не смог понять как убрать автоудаление, и он мне снёс некоторые файлы, которые мне были нужны. бесплатник превосходит всё и вся. если вы не хотите разбираться в богатых интерфейсах, если вы не хотите париться об удалённых файлах, если вы не хотите чтоб антивирь был поедателем цп и памяти, если вы хотите, чтоб антивирь был тише воды и ниже травы, при этом обнаружал всё вредоносное ПО, то качай смело битфндр фри. лично я лучше не видел. 15 | 2 | Ответить
сергей про BitDefender Free Edition 1.0.21.1099 / 10.0 [24-05-2015]
Использую артивирусную программу Roboscan Internet Security---nfv 2 движка --родной и от Bitdefender.Есть в этой бесплатной проге и свой фаервол.Долгие годы сидел на платной версии AVG--НО КОГДА ПОПРОБОВАЛ ЭТУ ТО С ОБЛЕГЧЕНИЕМ ВЗДОХНУЛ.Весит меньше а толку больше и бесплатно. 6 | 3 | Ответить
Андрей в ответ сергей про BitDefender Free Edition 1.0.17.169 [20-07-2020]
Спасибо. Благодаря именно Вашему отзыву установлю 1 | | Ответить