Отзывы о программе BitDefender Free Edition user Зажрались. Updater вешает любой комп, весь трафик к себе. Установка, только если усё(Абсолютно всё) совпало. Игры на весь экран все закрывает.

2 | 14 | Ответить bozon16 Устанавливал-переустанавливал раз 8 на комп - ни разу не установилась нормально...

3 | 12 | Ответить Александр Я пожалел, что доверил Bitdefender безопасность трёх своих компьютеров и больше не доверяю этой компании. После оплаты, на офсайте, годовой подписки на Bitdefender Total Security 2018 за 29.99 EUR, я обнаружил, что кроме этой суммы с моей карты списано дополнительно 22.49 EUR Оказалось, что мне без моего согласия, молча продали еще и свой сервис поддержки Bitdefender Install & SetUp MultiPlatform (1 intervention), который мне не нужен и я его не заказывал конечно. Эту оплату я вернул, обратившись в свой банк, который уже и будет разбираться с этим продавцом. А Bitdefender тоже прислал ответ на моё обращение в их службу поддержки и вместо извинения, некий Matei-Stefan Bozieru начал меня "лечить" объясняя, что это за замечательный сервис всего за 22.49 EUR, но если я сам умею установить себе их антивирус, то они мне предлагают, вместо возврата денег, продлить мою подписку еще на 12 месяцев. Но я считаю, что мои деньги были украдены и доверие утрачено, естественно. Только возврат.

2 | 7 | Ответить Bitdefender бог из бесплатных и качественных продуктов антивирусной защиты - этот антивирь лучшее простое решение, подходит для любого компа, так как не нагружает цп при сканере + постоянный сканер практически ничего не занимает, имеется журнал и карантин, имеется сканер по требованию. чтобы исключить файл из карантина - нажмите на LOGS в левом нижнем углу, при этом откроется окощко с двумя вкладками - журналом и карантином. выбрать вкладку с карантином и там увидите что программа заблокировала. чтобы разблокировать просто нажмите на маленький замочек (открыть замок, закрыть замок) - всё. так же этот антивирь часто обновляется - что для средства защиты огромный плюс. язык - только англ. не проблема. потому что в трёх кноплках не разберется только круглый балван. пожалуй это всё, что можно сказать про бесплатник битдефендера. а вот скажу вам, когда я ставил платный битдефендр, то там я не смог понять как убрать автоудаление, и он мне снёс некоторые файлы, которые мне были нужны. бесплатник превосходит всё и вся. если вы не хотите разбираться в богатых интерфейсах, если вы не хотите париться об удалённых файлах, если вы не хотите чтоб антивирь был поедателем цп и памяти, если вы хотите, чтоб антивирь был тише воды и ниже травы, при этом обнаружал всё вредоносное ПО, то качай смело битфндр фри. лично я лучше не видел.

15 | 2 | Ответить сергей Использую артивирусную программу Roboscan Internet Security---nfv 2 движка --родной и от Bitdefender.Есть в этой бесплатной проге и свой фаервол.Долгие годы сидел на платной версии AVG--НО КОГДА ПОПРОБОВАЛ ЭТУ ТО С ОБЛЕГЧЕНИЕМ ВЗДОХНУЛ.Весит меньше а толку больше и бесплатно.

6 | 3 | Ответить Андрей сергей Спасибо. Благодаря именно Вашему отзыву установлю

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