Fotosizer для Windows

Fotosizer 3.02.552

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Описание Fotosizer 3.02.552Описание   Скачать Fotosizer 3.02.552СКАЧАТЬ (2,89 Мб) Скриншоты Fotosizer 3.02.552Скриншоты (2)   Статистика Fotosizer 3.02.552Статистика   Отзывы о Fotosizer 3.02.552Отзывы (4)  
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3.43 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.43 из 5
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Fotosizer - бесплатная программа для пакетного изменения размеров изображения. С ее помощью вы быстро подготовите графические файлы к загрузке в Интернет, передаче по электронной почте и т.п. Проста в использовании и позволяет всего за три шага обработать большое количество фотографий. Вы можете установить ресайзинг в процентах по высоте и ширине или выставить свои показатели. Поддерживает форматы JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF.

Что нового в Fotosizer 3.02.552?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Fotosizer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 10, 10, 8.1, 8.1, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 12 276
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе Fotosizer

MIKki про Fotosizer 2.08 [20-03-2014]

ни с того ни с сего начала пропускать половину файлов я в недоумении, может за неё заплатить надо, тогда все файлы будет обрабатывать?
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Варя про Fotosizer 2.07 [06-11-2013]

Супер! Большое спасибо!
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Людмила про Fotosizer 1.36.0.524 [06-11-2012]

Ты прав, прога класс!
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Bestov про Fotosizer 1.34.0.510 [27-05-2012]

Прога бомба!!! Разработчикам респект и уважуха!!!
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