FastStone Image Viewer 6.2

FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого количества форматов. Программа предлагает более 150 эффектов, функции восстановления JPEG-файлов

FastStone Capture 8.4

FastStone Capture - мощная и многофункциональная программа как для снятия скриншотов экрана, так захвата видео с их последующим редактированием

Paint.NET 4.0.13

Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается весьма внушительным набором функций, значительной частью которых обладает разве что раскрученный PhotoShop. Присутствует большое количество эффектов и фильтров