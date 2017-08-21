WinContig для Windows

WinContig 2.2.0.0

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Описание WinContig 2.2.0.0Описание   Скачать WinContig 2.2.0.0СКАЧАТЬ (984 Кб) Скриншоты WinContig 2.2.0.0Скриншоты (4)   Статистика WinContig 2.2.0.0Статистика   Отзывы о WinContig 2.2.0.0Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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WinContig - простой в использовании дефрагментатор. Быстро проводит дефрагментацию файлов без необходимости дефрагментировать весь диск. Не создает в компьютере дополнительных папок и не вносит записи в реестр. Позволяет группировать файлы в профилях, а также поддерживает необязательные параметры в командной строке, с помощью которых можно управлять поведением программы. Не требует установки и дополнительных DLL-библиотек.

Что нового в WinContig 2.2.0.0?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты WinContig:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 636
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДефрагментаторы
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