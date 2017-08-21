Auslogics Disk Defrag 7.1.5.0 Auslogics Disk Defrag позволит оптимизировать и упорядочить файлы вашего жесткого диска, дефрагментировать файловую структуру и ускорить работу приложений и Windows. Smart Defrag 5.7.0.1137 Smart Defrag - бесплатный дефрагментатор, который за счет используемых технологий позволяет не только дефрагментировать файлы, но и распределяет их на диске в PerfectDisk Pro 14.0 (build 890) PerfectDisk - Очень мощная программа для дефрагментации жесткого диска. PerfectDisk использует однопроходный метод дефрагментации с учётом S.M.A.R.T., что

Defraggler 2.21.993 Defraggler - бесплатный дефрагментатор от компании Piriform Ltd., известная своими программами CCleaner и Recuva. Умеет работать как с целым диском, так и с O&O Defrag Pro 20.5.603 Defrag Pro - приложение для дефрагментации жестких дисков. Предлагает пять режимов дефрагментации. Поддерживает работу с файловыми системами FAT, FAT32, NTFS, NTFS5 Vopt 9.21 Vopt - Маленький и весьма информативный дефрагментатор. Наглядно покажет Вам дефрагментованность диска или дисков. Работает очень быстро, оптимизирует файл подкачки.