Core FTP для Windows

Core FTP 2.2 Build 1907

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Описание Core FTP 2.2 Build 1907Описание   Скачать Core FTP 2.2 Build 1907СКАЧАТЬ (4,87 Мб) Скриншоты Core FTP 2.2 Build 1907Скриншоты (4)   Статистика Core FTP 2.2 Build 1907Статистика   Отзывы о Core FTP 2.2 Build 1907Отзывы (0)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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Core FTP - простой и быстрый FTP-клиент cо всеми необходимыми функциями. Позволяет легко и быстро закачать, обновить или отредактировать страницы сайта. Работает по протоколам передачи данных FTP, SSL/TLS, SSH/SFTP, HTTP/HTTPS, поддерживает FTP/HTTP Proxy, Socks 4/5.

Возможности Core FTP:

  • Поддержка SFTP (SSH), SSL, TLS и IDN.
  • Интеграция в браузеры.
  • Поддержка докачки.
  • Передача файлов с сайта на сайт.
  • Просмотр и редактирование файлов.
  • Поддержка функции drag and drop.
  • Автоматический повтор и продолжение передачи.
  • Поддержка очереди скачиваемых файлов.
  • Контроль использования траффика.
  • Планировщик закачек.
  • Удаленный поиск файлов
  • Возможность редактирования htaccess и htpasswd
  • Поддержка командной строки.
  • И многое другое...
Что нового в Core FTP 2.2 Build 1907?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Core FTP:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 009
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFTP, SSH, Telnet - Файловый обмен
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