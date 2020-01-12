SmartFTP для Windows

SmartFTP 9.0.2733.0

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Описание SmartFTP 9.0.2733.0Описание   Скачать SmartFTP 9.0.2733.0СКАЧАТЬ (27,1 Мб) Скриншоты SmartFTP 9.0.2733.0Скриншоты (3)   Статистика SmartFTP 9.0.2733.0Статистика   Отзывы о SmartFTP 9.0.2733.0Отзывы (13)  
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4.32 из 5, всего оценок - 53
  • Рейтинг программы - 4.32 из 5
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SmartFTP - FTP клиент, с легко настраиваемым эксплорероподобным интерфейсом и поддержкой тем Windows. В программе реализованы: многопоточная загрузка, докачка, работа через прокси и файрволы, SSL, FXP, операции Drag-n-Drop, работа по расписанию, ведение лог-файлов, просмотр подключаемых сайтов, закладки (Favorites) и возможность взаимодействия с Windows Commander.

SmartFTP
SmartFTP
SmartFTP
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 25 481
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFTP, SSH, Telnet
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Отзывы о программе SmartFTP

Mons про SmartFTP 4.0 сборка 1234 [13-02-2012]

Один из лучших FTP клиентов.
Да и денег стоит. Не жалко заплатить копейки за то чем пользуешься. Нищеброды пусть юзают кряки
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Влад в ответ Mons про SmartFTP 7.0.2203 []

Зачем платить 30 зеленых (и это не копейки!), когда есть FileZilla???
4 | 2 | Ответить

yahooeyou про SmartFTP 2.5.1008.29 [12-01-2008]

Попробуем насколько эта прога лучше Тотал Кома...А платить то за неё зачем в инете есть кряки и генераторы ключей, всё на халяву!!!
3 | 2 | Ответить

zoom.fox про SmartFTP 2.5.1007.1 [17-10-2007]

клевая тема
3 | 2 | Ответить

x про SmartFTP 2.5.1006.21 [16-08-2007]

Фтопку любителей тоталей и фаров!!!
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NNM про SmartFTP 2.5.1004.5 [26-02-2007]

KitSover убий себ апстену!
Тотал все умеет - и докачивать и в несколько потоков.
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