WinSCP - это графический клиент SFTP для Windows с открытым исходным кодом. Он также поддерживает [устаревший] протокол SCP. Предназначен для защищённого копирования файлов между компьютером и серверами, поддерживающими эти протоколы.
Возможности:
Графический интерфейс
Интеграция с ОС Windows (drag&drop, поддержка схем URL, ярлыки)
Все основные файловые операции
Поддержка протоколов SFTP и SCP поверх как SSH-1, так и SSH-2
Автоматизация при помощи скриптов и интерфейса командной строки
Синхронизация папок по нескольким автоматическим и полуавтоматическим алгоритмам
Встроенный текстовый редактор
Поддержка авторизации по паролю, открытым ключом, Керберос (GSS) и keyboard-interactive
Интеграция с Pageant (PuTTY Agent) для поддержки авторизации по открытым ключам
Два пользовательских интерфейса: как в проводнике Windows и как в Norton Commander
Возможность сохранять настройки соединений.
Возможность работы с использованием файла конфигурации вместо реестра, что удобно при запуске с переносных носителей
KiTTY - модификация популярнейшего Telnet-SSH-клиента PuTTY, но с некоторыми улучшениями и оптимизациями для более удобной и продуктивной работы
Отзывы о программе WinSCP
Некто про WinSCP 5.13.1 [14-04-2018]
Только дико тормозит при передаче крупных файлов на SFTP. 3 | 2 | Ответить
Семен про WinSCP 5.9.3 [12-01-2017]
Любит у нас народ себе проблемы создавать... Чем же вам filezilla не нравится - и русик ровненький, и файлы напрямую кидаются, и навигация понтна даже еще не родившимуся дауну... 3 | 2 | Ответить
Илья в ответ Семен про WinSCP 5.9.4 [14-03-2017]
не может файлзилла из командной сроки файлы передавать 3 | 2 | Ответить
Вован в ответ Семен про WinSCP 5.11.2 [07-12-2017]
Ваша файлзила для чайников. Хранит пароли открытым текстом. 3 | 2 | Ответить
Олег про WinSCP 5.9 [07-09-2016]
Качественный и бесплатный менеджер с нормальным русификатором. Нравится больше платной StopZill'ы 4 | 2 | Ответить
Александр Александрович про WinSCP 5.5.6 [31-10-2014]
Спасибо. Программа замечательная! Как раз вовремя нашёл её. Русский язык есть, устанавливается сразу русская. Только одно но, возможно только у меня. Скорость удаления ч-з неё не быстрая. 3 | 2 | Ответить
какой-то ник про WinSCP 5.1.4 [05-03-2013]
Хорошая программа. Жаль в инсталяторе нет русского языка изначально. 3 | 2 | Ответить