WinSCP для Windows

WinSCP 5.17

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Описание WinSCP 5.17Описание   Скачать WinSCP 5.17СКАЧАТЬ (10,58 Мб) Скриншоты WinSCP 5.17Скриншоты (6)   Статистика WinSCP 5.17Статистика   Отзывы о WinSCP 5.17Отзывы (9)  
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4.47 из 5, всего оценок - 40
  • Рейтинг программы - 4.47 из 5
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WinSCP - это графический клиент SFTP для Windows с открытым исходным кодом. Он также поддерживает [устаревший] протокол SCP. Предназначен для защищённого копирования файлов между компьютером и серверами, поддерживающими эти протоколы.

Возможности:

  • Графический интерфейс
  • Интеграция с ОС Windows (drag&drop, поддержка схем URL, ярлыки)
  • Все основные файловые операции
  • Поддержка протоколов SFTP и SCP поверх как SSH-1, так и SSH-2
  • Автоматизация при помощи скриптов и интерфейса командной строки
  • Синхронизация папок по нескольким автоматическим и полуавтоматическим алгоритмам
  • Встроенный текстовый редактор
  • Поддержка авторизации по паролю, открытым ключом, Керберос (GSS) и keyboard-interactive
  • Интеграция с Pageant (PuTTY Agent) для поддержки авторизации по открытым ключам
  • Два пользовательских интерфейса: как в проводнике Windows и как в Norton Commander
  • Возможность сохранять настройки соединений.
  • Возможность работы с использованием файла конфигурации вместо реестра, что удобно при запуске с переносных носителей
WinSCP
WinSCP
WinSCP
WinSCP
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Болгарскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)6 / 85 293
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFTP, SSH, Telnet
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Отзывы о программе WinSCP

Некто про WinSCP 5.13.1 [14-04-2018]

Только дико тормозит при передаче крупных файлов на SFTP.
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Семен про WinSCP 5.9.3 [12-01-2017]

Любит у нас народ себе проблемы создавать... Чем же вам filezilla не нравится - и русик ровненький, и файлы напрямую кидаются, и навигация понтна даже еще не родившимуся дауну...
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Илья в ответ Семен про WinSCP 5.9.4 [14-03-2017]

не может файлзилла из командной сроки файлы передавать
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Вован в ответ Семен про WinSCP 5.11.2 [07-12-2017]

Ваша файлзила для чайников. Хранит пароли открытым текстом.
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Олег про WinSCP 5.9 [07-09-2016]

Качественный и бесплатный менеджер с нормальным русификатором. Нравится больше платной StopZill'ы
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Александр Александрович про WinSCP 5.5.6 [31-10-2014]

Спасибо. Программа замечательная! Как раз вовремя нашёл её. Русский язык есть, устанавливается сразу русская. Только одно но, возможно только у меня. Скорость удаления ч-з неё не быстрая.
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какой-то ник про WinSCP 5.1.4 [05-03-2013]

Хорошая программа. Жаль в инсталяторе нет русского языка изначально.
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