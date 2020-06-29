PuTTY для Windows

PuTTY 0.74

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Описание PuTTY 0.74Описание   Скачать PuTTY 0.74СКАЧАТЬ (2,61 Мб) Скриншоты PuTTY 0.74Скриншоты (4)   Статистика PuTTY 0.74Статистика   Отзывы о PuTTY 0.74Отзывы (3)  
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4.37 из 5, всего оценок - 25
  • Рейтинг программы - 4.37 из 5
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Putty – бесплатный Telnet/SSH клиент. Очень удобное средство для удаленного администрирования сервера, поддерживаются все необходимые функции. Это клиентская программа для протоколов SSH и Telnet, SCP и SFTP, утилита для генерации RSA и DSA ключей, и многое другое.

Пакет PuTTY включает в себя несколько утилит:

  • PuTTY: Telnet и SSH клиент
  • PSCP: SCP клиент — копирование файлов по шифрованному протоколу с управлением из командной строки
  • PSFTP: SFTP клиент — копирование файлов подобно FTP
  • PuTTYtel: отдельный Telnet клиент
  • Plink: интерфейс командной строки к PuTTY
  • Pageant: агент SSH-аутентификации для PuTTY, PSCP и Plink
  • PuTTYgen: утилита для генерации RSA и DSA ключей
PuTTY
PuTTY
PuTTY
PuTTY
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)11 / 96 521
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFTP, SSH, Telnet
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Отзывы о программе PuTTY

ApceH про PuTTY 0.60 [27-12-2010]

Что за ерунда! Этой версии уже 3.5 года!
Ради интереса скачал, сравнил по содержимому с тем, что есть в моём kIT Programs PowerPack — без изменений!
3 | 3 | Ответить

e_kozlov про PuTTY 0.60 [25-08-2010]

С первого зеркала качает раза в 2 быстрее.
Из Питера с третьего вообще не могу скачать

Хотел скачать русскую версию, но пока в раздумьях
2 | 4 | Ответить

Flabius Berger про PuTTY 0.60 [06-08-2010]

Для многих странн, а так же и для России и Украины скачивать клиент с офф сайта бывает проблематично из за низкого пинга. (Для провинциальных провайдеров)
Для этого можно воспользоваться несколькими зеркалами ооф проекта
http://putty.me (для России и Украины)
http://putty.spb.ru (для СПб)
http://putty.n9.ru (предпочтительно для Казахстана)
2 | 7 | Ответить

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