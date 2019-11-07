KiTTY - модификация популярнейшего Telnet-SSH-клиента PuTTY, но с некоторыми улучшениями и оптимизациями для более удобной и продуктивной работы.

Здесь включены фильтры сессий, пользовательские команды, Launcher сессий, автоматическое выполнение скриптов и команд после подключения, сохранение пароля, сохранение конфигурации, интеграция с WinSCP, встроенные мини-редактор и чат-сервер, а также многое другое.

В целом же интерфейс и внешний вид программы повторяют основную конфигурацию PuTTY, так что у пользователей, которые ранее уже сталкивались в работе с сетевыми протоколами SSH и Telnet, вопросов не возникнет.