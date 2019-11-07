KiTTY для Windows

KiTTY 0.73.1.1

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Описание KiTTY 0.73.1.1Описание   Скачать KiTTY 0.73.1.1СКАЧАТЬ (688 Кб) Скриншоты KiTTY 0.73.1.1Скриншоты (6)   Статистика KiTTY 0.73.1.1Статистика   Отзывы о KiTTY 0.73.1.1Отзывы (0)  
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2.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 2.33 из 5
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KiTTY - модификация популярнейшего Telnet-SSH-клиента PuTTY, но с некоторыми улучшениями и оптимизациями для более удобной и продуктивной работы.

Здесь включены фильтры сессий, пользовательские команды, Launcher сессий, автоматическое выполнение скриптов и команд после подключения, сохранение пароля, сохранение конфигурации, интеграция с WinSCP, встроенные мини-редактор и чат-сервер, а также многое другое.

В целом же интерфейс и внешний вид программы повторяют основную конфигурацию PuTTY, так что у пользователей, которые ранее уже сталкивались в работе с сетевыми протоколами SSH и Telnet, вопросов не возникнет.

KiTTY
KiTTY
KiTTY
KiTTY
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 4 631
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFTP, SSH, Telnet
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Отзывы о программе KiTTY

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