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KiTTY 0.73.1.1
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KiTTY - модификация популярнейшего Telnet-SSH-клиента PuTTY, но с некоторыми улучшениями и оптимизациями для более удобной и продуктивной работы.
Здесь включены фильтры сессий, пользовательские команды, Launcher сессий, автоматическое выполнение скриптов и команд после подключения, сохранение пароля, сохранение конфигурации, интеграция с WinSCP, встроенные мини-редактор и чат-сервер, а также многое другое.
В целом же интерфейс и внешний вид программы повторяют основную конфигурацию PuTTY, так что у пользователей, которые ранее уже сталкивались в работе с сетевыми протоколами SSH и Telnet, вопросов не возникнет.
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