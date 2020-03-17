SecureCRT - Win32 эмулятор терминала, позволяющий производить соединения с компьютером в локальной сети и Web (Unix, VMS и Windows серверы) используя защищенные протоколы SSH1 и SSH2 (Secure SHell).
Программа умеет эмулировать VT100, VT102, VT220, ANSI, SCO ANSI и Linux консоль (с поддержкой цвета) и позволяет проводить неограниченное количество сессий (c возможностью присвоения им имен). Поддерживается работа через HTTP proxy и файрволы, ZModem и XModem, использование скриптов (VBScript и JScript), ведение лог-файлов, автоматические логины и NTLM аутентификация для соединения с Microsoft Telnet Server.
Кроме этого, в SecureCRT реализована поддержка работы с шифрами Blowfish, DES, 3DES и RC4, OpenSSH, идентификация паролей и RSA, перенаправление TCP/IP соединений (Port forwarding), а также имеется возможность работы с ключами на Smart card носителях.