SecureCRT для Windows

SecureCRT 8.7.1

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Описание SecureCRT 8.7.1Описание   Скачать SecureCRT 8.7.1СКАЧАТЬ (26,84 Мб) Скриншоты SecureCRT 8.7.1Скриншоты (4)   Статистика SecureCRT 8.7.1Статистика   Отзывы о SecureCRT 8.7.1Отзывы (6)  
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4.54 из 5, всего оценок - 56
  • Рейтинг программы - 4.54 из 5
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SecureCRT - Win32 эмулятор терминала, позволяющий производить соединения с компьютером в локальной сети и Web (Unix, VMS и Windows серверы) используя защищенные протоколы SSH1 и SSH2 (Secure SHell).

Программа умеет эмулировать VT100, VT102, VT220, ANSI, SCO ANSI и Linux консоль (с поддержкой цвета) и позволяет проводить неограниченное количество сессий (c возможностью присвоения им имен). Поддерживается работа через HTTP proxy и файрволы, ZModem и XModem, использование скриптов (VBScript и JScript), ведение лог-файлов, автоматические логины и NTLM аутентификация для соединения с Microsoft Telnet Server.

Кроме этого, в SecureCRT реализована поддержка работы с шифрами Blowfish, DES, 3DES и RC4, OpenSSH, идентификация паролей и RSA, перенаправление TCP/IP соединений (Port forwarding), а также имеется возможность работы с ключами на Smart card носителях.

Что нового в SecureCRT 8.7.1?
  • Исправлены ошибки
SecureCRT
SecureCRT
SecureCRT
SecureCRT
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $99
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)10 / 47 201
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFTP, SSH, Telnet
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Отзывы о программе SecureCRT

как же забодал этот Яндек про SecureCRT 8.5.3 [25-03-2019]

Он , похоже, скупил все???
2 | 2 | Ответить

arty про SecureCRT 6.0.1 [11-06-2009]

плохая прога, не хочет запускаться сразу после установки.
типа срок уже прошел
2 | 2 | Ответить

hovart про SecureCRT 5.2 [12-05-2007]

Atlichno
2 | 4 | Ответить

oleg про SecureCRT [11-03-2005]

кряк есть к нему???
3 | 16 | Ответить

Max в ответ oleg про SecureCRT 7.3.1 [20-12-2014]

Кряки и кейгены тут не выкладывают
2 | 2 | Ответить

Scriptkiller про SecureCRT [10-05-2004]

cool!
2 | 3 | Ответить

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