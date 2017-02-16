FreeFileSync для Windows

FreeFileSync 8.9

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание FreeFileSync 8.9Описание   Скачать FreeFileSync 8.9СКАЧАТЬ (11,47 Мб) Скриншоты FreeFileSync 8.9Скриншоты (5)   Статистика FreeFileSync 8.9Статистика   Отзывы о FreeFileSync 8.9Отзывы (14)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

FreeFileSync - бесплатная утилита для сравнения и синхронизации файлов в каталогах. Отличается быстродействием и удобным понятным интерфейсом. Позволяет сравнивать файлы по размеру и дате, а также по содержимому. Способна обрабатывать файлы размером более 4GB.

Характеристики FreeFileSync:

  • Быстро и качественно синхронизирует папки без потерь данных.
  • Может быть синхронизировано любое количество файлов.
  • Копирование прав на файлы и директории.
  • Подпапки также синхронизируются, включая пустые директории.
  • Обнаруживает перемещенные, переименованные, конфликтующие файлы и предлает их удаление.
  • Поддерживает побайтовое сравнение.
  • Простой и доступный пользовательский интерфейс. Оптимизирован для увеличения скорости и работы с большим количеством данных. Обладает большим выбором функций. Поддержка drag & drop, командной строки и др.
  • Поддерживает работу по сети.
  • Фильтр функциональности, который включает и исключает файлы для синхронизации.
  • Различные типы настройки синхронизации: автоматический режим (изменения 2 каталогов сразу), зеркальное отображение (одна папка становится похожей на другую), режим обновления (копирование измененных, новых файлов) и ручной режим. Возможность плановой синхронизации.
  • Поддержка нескольких пар папок.
  • При работе автоматически игнорируются директории "RECYCLER" и "System Volume Information".
Что нового в FreeFileSync 8.9?
  • Различные улучшения и исправления
Скриншоты FreeFileSync:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 9 712
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСравнение, Синхронизация

Отзывы о программе FreeFileSync

Abucalip про FreeFileSync 7.5 [11-10-2015]

Великоленая, простая, многоопциональная программа! Я удивлён, что я не оставил здесь комментарий гораздо раньше. Кроме того, программа совершенствуется с каждым обновлением, а не ухудшается, как это сейчас практикуется определёнными программами. Огромный плюс, что программа бесплатная, хотя я обязательно отправлю им пожертвование когда на PayPal будут деньги, разработчики это заслужили. Очень помогает программа сохранить все важные данные. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
1 | | Ответить

Mira про FreeFileSync 7.3 [11-08-2015]

Программа понравилась. Все понятно. Спасибо разработчикам. Дополнительно установился антивирус "360 Total Security 7.2". И вот с эти надо разбираться.
1 | | Ответить

Zhenja про FreeFileSync 6.15 [06-05-2015]

Самое лучше, что она бесплатная, и к тому же за неё не надо платить! И это при том, что она совершено бесплатна! И да! Её можно использовать бесплатно!
1 | 2 | Ответить

Alexander про FreeFileSync 6.14 [04-04-2015]

Отличная программа
1 | | Ответить

Nikolay про FreeFileSync 6.14 [01-03-2015]

Отличная программа! То что нужно. Хотелось бы еще, чтобы диск сама определяла - по имени диска или по идентификационному файлу, записанному на диск. Проблема в том, что флешки и внешние диски раз от разу могут подключаться с разными буквенными идентификаторами, например, K: и L: для одного и того же физического носителя.
2 | | Ответить

Читать все отзывы (14) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

WinSCP

Балаболка

Viber

Calibre

AIMP

Artweaver

CCleaner

RoboForm

Notepad++

Light Alloy

ProgDVB

Adobe Flash Player

CDBurnerXP

The Bat! Home

SUMo

Battery Mode

CheMax Rus

Hard Disk Sentinel

Opera

ACE Stream

 
 