FreeFileSync - бесплатная утилита для сравнения и синхронизации файлов в каталогах. Отличается быстродействием и удобным понятным интерфейсом. Позволяет сравнивать файлы по размеру и дате, а также по содержимому. Способна обрабатывать файлы размером более 4GB.
Характеристики FreeFileSync:
Быстро и качественно синхронизирует папки без потерь данных.
Может быть синхронизировано любое количество файлов.
Копирование прав на файлы и директории.
Подпапки также синхронизируются, включая пустые директории.
Обнаруживает перемещенные, переименованные, конфликтующие файлы и предлает их удаление.
Поддерживает побайтовое сравнение.
Простой и доступный пользовательский интерфейс. Оптимизирован для увеличения скорости и работы с большим количеством данных. Обладает большим выбором функций. Поддержка drag & drop, командной строки и др.
Поддерживает работу по сети.
Фильтр функциональности, который включает и исключает файлы для синхронизации.
Различные типы настройки синхронизации: автоматический режим (изменения 2 каталогов сразу), зеркальное отображение (одна папка становится похожей на другую), режим обновления (копирование измененных, новых файлов) и ручной режим. Возможность плановой синхронизации.
Поддержка нескольких пар папок.
При работе автоматически игнорируются директории "RECYCLER" и "System Volume Information".
Великоленая, простая, многоопциональная программа! Я удивлён, что я не оставил здесь комментарий гораздо раньше. Кроме того, программа совершенствуется с каждым обновлением, а не ухудшается, как это сейчас практикуется определёнными программами. Огромный плюс, что программа бесплатная, хотя я обязательно отправлю им пожертвование когда на PayPal будут деньги, разработчики это заслужили. Очень помогает программа сохранить все важные данные. ОГРОМНОЕ СПАСИБО! 1 | | Ответить
Mira про FreeFileSync 7.3 [11-08-2015]
Программа понравилась. Все понятно. Спасибо разработчикам. Дополнительно установился антивирус "360 Total Security 7.2". И вот с эти надо разбираться. 1 | | Ответить
Zhenja про FreeFileSync 6.15 [06-05-2015]
Самое лучше, что она бесплатная, и к тому же за неё не надо платить! И это при том, что она совершено бесплатна! И да! Её можно использовать бесплатно! 1 | 2 | Ответить
Отличная программа! То что нужно. Хотелось бы еще, чтобы диск сама определяла - по имени диска или по идентификационному файлу, записанному на диск. Проблема в том, что флешки и внешние диски раз от разу могут подключаться с разными буквенными идентификаторами, например, K: и L: для одного и того же физического носителя. 2 | | Ответить