FreeFileSync 8.9 Описание СКАЧАТЬ ( 11,47 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (14) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 11 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 FreeFileSync - бесплатная утилита для сравнения и синхронизации файлов в каталогах. Отличается быстродействием и удобным понятным интерфейсом. Позволяет сравнивать файлы по размеру и дате, а также по содержимому. Способна обрабатывать файлы размером более 4GB. Характеристики FreeFileSync: Быстро и качественно синхронизирует папки без потерь данных.

Может быть синхронизировано любое количество файлов.

Копирование прав на файлы и директории.

Подпапки также синхронизируются, включая пустые директории.

Обнаруживает перемещенные, переименованные, конфликтующие файлы и предлает их удаление.

Поддерживает побайтовое сравнение.

Простой и доступный пользовательский интерфейс. Оптимизирован для увеличения скорости и работы с большим количеством данных. Обладает большим выбором функций. Поддержка drag & drop, командной строки и др.

Поддерживает работу по сети.

Фильтр функциональности, который включает и исключает файлы для синхронизации.

Различные типы настройки синхронизации: автоматический режим (изменения 2 каталогов сразу), зеркальное отображение (одна папка становится похожей на другую), режим обновления (копирование измененных, новых файлов) и ручной режим. Возможность плановой синхронизации.

Поддержка нескольких пар папок.

При работе автоматически игнорируются директории "RECYCLER" и "System Volume Information". Что нового в FreeFileSync 8.9?

Различные улучшения и исправления Скриншоты FreeFileSync: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 5 / 9 712 Разработчик ZenJu Последнее обновление 16.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Сравнение, Синхронизация Отзывы о программе FreeFileSync Abucalip Великоленая, простая, многоопциональная программа! Я удивлён, что я не оставил здесь комментарий гораздо раньше. Кроме того, программа совершенствуется с каждым обновлением, а не ухудшается, как это сейчас практикуется определёнными программами. Огромный плюс, что программа бесплатная, хотя я обязательно отправлю им пожертвование когда на PayPal будут деньги, разработчики это заслужили. Очень помогает программа сохранить все важные данные. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

1 | | Ответить Mira Программа понравилась. Все понятно. Спасибо разработчикам. Дополнительно установился антивирус "360 Total Security 7.2". И вот с эти надо разбираться.

1 | | Ответить Zhenja Самое лучше, что она бесплатная, и к тому же за неё не надо платить! И это при том, что она совершено бесплатна! И да! Её можно использовать бесплатно!

1 | 2 | Ответить Alexander Отличная программа

1 | | Ответить Nikolay Отличная программа! То что нужно. Хотелось бы еще, чтобы диск сама определяла - по имени диска или по идентификационному файлу, записанному на диск. Проблема в том, что флешки и внешние диски раз от разу могут подключаться с разными буквенными идентификаторами, например, K: и L: для одного и того же физического носителя.

2 | | Ответить Читать все отзывы (14) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости