Find.Same.Images.OK для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Nenad Hrg
|Категория:
|Сравнение, Синхронизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|959 Кб
Find.Same.Images.OK - бесплатная утилита, которая позволит легко находить одинаковые или похожие изображения, даже если оно перевернуто, отражено или имеет другой размер.
Пользователь может указать путь к каталогу, где вы обычно храните изображения. Утилита обрабатывает файлы довольно быстро. Результаты отображаются в нижней части пользовательского интерфейса вместе с другой информацией, такой как путь к файлу, сходства, размер, яркость и так далее. Кроме того, если вы хотите сузить область поиска, вы можете сделать это, используя фильтры.
Кроме того приложение умеет генерировать графические подписи для файлов, которые оно сравнивает. Сравнение между файлами выполняется на пиксельной основе и поэтому утилита может идентифицировать похожие изображения, которые повернуты, отражены или имеют другой размер.
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