Будильник 2.5.4 Будильник - бесплатные часы со большим количеством разнообразных и полезных функций. Например можно добавить запись с оповещением, о каком либо важном деле, и в Rainlendar Lite 2.14 build 155 Rainlendar Lite - бесплатный кроссплатформенный календарь с функцией органайзера. С помощью программы можно легко и удобно планировать различные события и составлять Simple Sticky Notes 4.1 Simple Sticky Notes - очень удобный и эффективный менеджер закладок-напоминалок на экране Вашего дисплея

Стикеры 2.3 Стикеры - небольшое бесплатное приложение для создания заметок-напоминалок на рабочем столе в виде разноцветных стикеров. Присутствует возможность закреплять стикеры Вечный календарь 2.54 Вечный календарь - в программе реализован алгоритм, позволяющий получать данные о любом дне григорианского или юлианского календаря в период с 1 по 3000 год н. э. В BIRTHDAY! millennium 4.12 BIRTHDAY! millennium - приложение для создания напоминаний о различных событиях. Присутствует расчет переходящих праздников, определяемых относительно Пасхи,