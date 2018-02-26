Будильник для Windows

Будильник 2.5.4

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Описание Будильник 2.5.4Описание   Скачать Будильник 2.5.4СКАЧАТЬ (4,94 Мб) Скриншоты Будильник 2.5.4Скриншоты (5)   Статистика Будильник 2.5.4Статистика   Отзывы о Будильник 2.5.4Отзывы (13)  
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3.83 из 5, всего оценок - 72
  • Рейтинг программы - 3.83 из 5
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Будильник - программа-часы со множеством полезных функций.

Позволяет добавлять запись с оповещением в установленное время. Напоминалку можно устанавливать на любую дату в Календаре. В опции Будильник, громкость сигнала повышается постепенно без резких громких звуков. Также есть функция выключения, перезагрузки или выхода из системы.

Что нового в Будильник 2.5.4?
  • Добавлен пароль на действия в будильнике.
  • Пароль на действия в таймере и календаре.
  • Исправление ошибок.
Скриншоты Будильник:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)8 / 82 515
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалендари, органайзеры, напоминалки - Часы, будильники
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Отзывы о программе Будильник

W1sT про Будильник 2.5.0.7 [04-11-2016]

Хрень а не программа, 3 будильника поставил - зазвонил только 1, думаю ладно ... переставил заново все 3 будильника на разные мелодии уже и что вы думаете... ни один из 3ех не сработал
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Илья про Будильник 2.5 [30-07-2016]

Очень хорошая программа в сочитании с напоминалкой Holiline Reminder с ними вы не упустите не одно событие в вашей жизни.
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Юра про Будильник 2.4.5 [10-12-2015]

лайно
1 | 3 | Ответить

наше имя про Будильник 2.4.5 [10-12-2015]

Бред сивой кобылы. Нужно: поставил время - уверен, что прозвонит. А тут никогда не знаешь, выставил ли ты нужный час (скажем 8:00) или поставил таймер на через 8 часов. Я два раза попробовал выставить через минуту. Оба раза не вышло. Боюсь, если поздно ночью буду устанавливать, обязательно запутаюсь. Значит, утром просплю.
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Олег про Будильник 2.4.5 [07-12-2015]

Программа отличная, всем советую! Так же советую не устанавливать аваст и не слушать всяких рукожопов =)
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