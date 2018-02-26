Будильник - программа-часы со множеством полезных функций.
Позволяет добавлять запись с оповещением в установленное время. Напоминалку можно устанавливать на любую дату в Календаре. В опции Будильник, громкость сигнала повышается постепенно без резких громких звуков. Также есть функция выключения, перезагрузки или выхода из системы.
Бред сивой кобылы. Нужно: поставил время - уверен, что прозвонит. А тут никогда не знаешь, выставил ли ты нужный час (скажем 8:00) или поставил таймер на через 8 часов. Я два раза попробовал выставить через минуту. Оба раза не вышло. Боюсь, если поздно ночью буду устанавливать, обязательно запутаюсь. Значит, утром просплю. 3 | 2 | Ответить
Олег про Будильник 2.4.5 [07-12-2015]
Программа отличная, всем советую! Так же советую не устанавливать аваст и не слушать всяких рукожопов =) 1 | 3 | Ответить