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Говорящий Том 2 для Android

Говорящий Том 2 5.2 для Android

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Описание Говорящий Том 2 5.2 для AndroidОписание   Скачать Говорящий Том 2 5.2 для AndroidСКАЧАТЬ (50,09 Мб) Скриншоты Говорящий Том 2 5.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Говорящий Том 2 5.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Говорящий Том 2 5.2 для AndroidОтзывы (7)  
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4.58 из 5, всего оценок - 153
  • Рейтинг программы - 4.58 из 5
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Говорящий Том 2 – продолжение общения с коммуникабельным котом Томом, который после того как стал знаменитостью, переехал из грязного переулка в уютную квартиру.

Он по-прежнему не оставляет без внимания ни прикосновение к экрану, ни ваши комментарии, его также можно гладить и дразнить, но теперь при попытке его пнуть Том сопротивляется и может дать сдачи. Веселитесь с Томом, переодевайте его в забавные костюмы и получайте за это вознаграждения. Кроме того, на кота можно понападать соседской собакой Бэном, который загоняет кота на люстру или устраивает ему газовую атаку.

Учувствуйте в забавных мини-играх, которые могут принести вам немного золотых монет. 

Что нового в Говорящий Том 2 5.2 для Android?
  • Исправление ошибок и незначительные улучшения геймплея.
Скриншоты Говорящий Том 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 84 010
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Программа Говорящий Том 2 отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Говорящий Том 2

Иван про Talking Tom Cat 2 4.5.1 для Android [08-06-2014]

Прикольная игра.Здесь можно видио снимать и отправлять куда хочеш.Вобщем игра на 5+
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Владимир про Talking Tom Cat 2 4.0.2 для Android [25-10-2013]

Отличное приложение, дочь в восторге от таких приколов)))))))
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ДАНИЛА про Talking Tom Cat 2 2.2 для Android [13-09-2013]

А ПО РУСКИ ГОВОРИТ
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dima laikov про Talking Tom Cat 2 2.2 для Android [03-07-2013]

Все идет!Мою дочь не оторвать!
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gregor про Talking Tom Cat 2 2.2 для Android [01-05-2013]

у меня андроид 4.1 игра идет !
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