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Математические игры для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.70 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Математика - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 522 | Статистика
Размер:6.6 Мб
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Математические игры - игра и справочник, в котором собраны самые эффективные математические приемы устного счета. Имеются различные разделы, где например можно не только выучить, но и повысить скорость умножения, оттачивать различные аспекты математических навыков и пр.

Использованы научные разработки в области нейропсихологии по когнитивным тренировкам функций головного мозга. Математические задачи позволяют развивать свою память, абстрактное и логическое мышление. Решение математических задач поможет Вам думать быстрее, эффективно переключаться между задачами, улучшить время реакции и ускорить познавательные процессы.

Доступны математические хитрости для таких операций, как сложение (плюс), вычитание (минус), умножение, деление (неравенство), возведение в степень (квадрат, куб), степень двойки, быстрое возведение в квадрат, сложное умножение, извлечение корня (корень), расчёт процентов (процент) и таблицы умножения.

Особенности приложения Математические игры:

  • адаптивное повышение сложности;
  • 2 режима и 16 типов математических задач;
  • рейтинговая система оценок и графики результатов;
  • история решений, работа над ошибками;
  • новые уроки и упражнения в каждом обновлении;
  • перевод на 7 языков.
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