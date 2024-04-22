Математические игры для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.70 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|NixGame
|Категории:
|Математика - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 522 | Статистика
|Размер:
|6.6 Мб
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Математические игры - игра и справочник, в котором собраны самые эффективные математические приемы устного счета. Имеются различные разделы, где например можно не только выучить, но и повысить скорость умножения, оттачивать различные аспекты математических навыков и пр.
Использованы научные разработки в области нейропсихологии по когнитивным тренировкам функций головного мозга. Математические задачи позволяют развивать свою память, абстрактное и логическое мышление. Решение математических задач поможет Вам думать быстрее, эффективно переключаться между задачами, улучшить время реакции и ускорить познавательные процессы.
Доступны математические хитрости для таких операций, как сложение (плюс), вычитание (минус), умножение, деление (неравенство), возведение в степень (квадрат, куб), степень двойки, быстрое возведение в квадрат, сложное умножение, извлечение корня (корень), расчёт процентов (процент) и таблицы умножения.
Особенности приложения Математические игры:
- адаптивное повышение сложности;
- 2 режима и 16 типов математических задач;
- рейтинговая система оценок и графики результатов;
- история решений, работа над ошибками;
- новые уроки и упражнения в каждом обновлении;
- перевод на 7 языков.
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