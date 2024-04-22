Математические игры - игра и справочник, в котором собраны самые эффективные математические приемы устного счета. Имеются различные разделы, где например можно не только выучить, но и повысить скорость умножения, оттачивать различные аспекты математических навыков и пр.

Использованы научные разработки в области нейропсихологии по когнитивным тренировкам функций головного мозга. Математические задачи позволяют развивать свою память, абстрактное и логическое мышление. Решение математических задач поможет Вам думать быстрее, эффективно переключаться между задачами, улучшить время реакции и ускорить познавательные процессы.

Доступны математические хитрости для таких операций, как сложение (плюс), вычитание (минус), умножение, деление (неравенство), возведение в степень (квадрат, куб), степень двойки, быстрое возведение в квадрат, сложное умножение, извлечение корня (корень), расчёт процентов (процент) и таблицы умножения.



Особенности приложения Математические игры: